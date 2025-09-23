FOTOGRAFIJE SVE GOVORE /

Aleksandra Prijović pokazala 'liniju' samo 20 dana nakon poroda

Aleksandra Prijović pokazala 'liniju' samo 20 dana nakon poroda
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Pjevačica je dio atmosfere s proslave rođendana podijelila s fanovima

23.9.2025.
20:49
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Pjevačica Aleksandra Prijović proslavila je svoj 30. rođendan, a pažnju javnosti nije privukla samo emotivnim snimkama s proslave, već i zapanjujućim izgledom, svega 20 dana nakon poroda.

Na Instagramu je podijelila nekoliko fotografija i videozapisa sa proslave među najbližima, no ono što su mnogi primijetili bila je njezina figura.

Aleksandra Prijović pokazala 'liniju' samo 20 dana nakon poroda
Foto: Instagram

U elegantnoj crvenoj haljini Aleksandra je pokazala vitku liniju. Pjevačica je također podijelila i video u kojem pjeva pjesmu "Od izvora dva putića" dok grli svoju baku. 

Aleksandra Prijović pokazala 'liniju' samo 20 dana nakon poroda
Foto: Instagram

"Jedna od bakinih omiljenih pjesama i prva koju me naučila", napisala je pjevačica.

Aleksandra Prijović pokazala 'liniju' samo 20 dana nakon poroda
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Podsjetimo, pjevačica je 3. rujna na jednoj privatnoj klinici u Beogradu rodila djevojčicu Ariju. Porod je prošao bez komplikacija, a Aleksandra se brzo oporavila. Ovo je glazbenici drugo dijete; sa suprugom Filipom Živojinovićem (40) već ima 6-godišnjeg sina Aleksandra.

Aleksandra PrijovićFilip živojinovićRođendan
Aleksandra Prijović pokazala 'liniju' samo 20 dana nakon poroda