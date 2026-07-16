Vjerovali ili ne - ovo je Lepa Brena: Ovako je pjevačica izgledala prije 40 godina

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda s prostora bivše Jugoslavije, Lepa Brena (65), vratila je svoje pratitelje na Instagramu u osamdesete godine prošlog stoljeća objavivši arhivsku fotografiju. "Vrijeme kada nije bilo žurbe. Samo glazba, papir pun precrtanih stihova i želja da svaka pjesma pronađe put do nečijeg srca", napisala je pjevačica, opisujući duh jednog prošlog vremena.

Podsjetila je na stvaranje albuma "Pile moje", za koji je navela da je nastajao 1985. godine. "Tako su se 1985. godine, polako i s ljubavlju, krčkale pjesme za album 'Pile moje'. Danas, toliko godina kasnije, još uvijek žive pjesme poput 'Nežna žena', 'Mače moje', 'Janoš, Janoš'... zahvaljujući vama", poručila je obožavateljima.

I danas, njezina glazba, koja je vješto spajala folk i pop zvuk, odjekuje regijom, a Brena je i dalje jedna od najaktivnijih izvođačica svoje generacije. Trenutno je na turneji "Imam pesmu da vam pevam", u sklopu koje će u listopadu 2026. godine održati i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, što potvrđuje da njezina popularnost ne jenjava ni nakon više od četiri desetljeća karijere.

Iako je objava izazvala lavinu emotivnih reakcija i pohvala, najvjerniji obožavatelji primijetili su malu netočnost. Nekoliko ih je u komentarima s puno poštovanja ispravilo pjevačicu, napomenuvši da je album "Pile moje" zapravo objavljen krajem 1984. godine. "Zar album Pile moje nije izašao 1984?", upitao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Pile Moje je objavljeno u studenom 1984. Ja sam ludi fan Lepe Brene pa znam takve stvari".

Riječ je o njezinom četvrtom studijskom albumu sa Slatkim Grehom, koji se prodao u pola milijuna primjeraka i donio joj nagradu "Oskar popularnosti". Jedan od najuspješnijih albuma u njezinoj karijeri iznjedrio je hitove poput naslovne pjesme, "Šeika" te onih koje je i sama spomenula. Fanovi su također istaknuli kvalitetu produkcije, a jedan je komentirao kako je produkcija pjesme "Mače moje" bila "barem 20 godina ispred svog vremena".