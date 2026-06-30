Lepa Brena ugostila izvanbračnog sina poznatog kolege: Fotografija s večere privukla pažnju

Zanimljiv susret dogodio se kada je Devin Antonović, izvanbračni sin pjevača Miroslava Ilića (75), uživao na večeri s velikom regionalnom zvijezdom, pjevačicom Lepom Brenom (65). Njihovo druženje zabilježila je Devinova majka, Mirjana Antonović, koja je ujedno i bliska prijateljica poznate pjevačice, te je ovaj lijepi trenutak podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram screenshot

Na fotografiji se može vidjeti kako Devin i Brena uživaju u opuštenoj atmosferi, a u jednom trenutku čak su i nazdravili čašama bijelog vina. Ispred njih se nalazila posuda s dobro ohlađenim vinom, što je dodatno upotpunilo ugodnu večernju atmosferu.

Lepa Brena za ovu je prigodu odabrala bijelu košulju, dok su njezin stajling upotpunili modni dodaci poput šešira i sunčanih naočala. Devin se, s druge strane, odlučio za ležernu dnevnu kombinaciju, ružičastu polo majicu i bijele bermude. Oboje su tijekom druženja bili dobro raspoloženi i nisu skidali osmijehe s lica, a prema svemu sudeći, večer su proveli u odličnom raspoloženju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Brena pružala podršku Mirjani Antonović

Podsjetimo, tijekom jednog od sudskih procesa Lepa Brena pružala je podršku Mirjani Antonović.

"Brena je ugostila Mirjanu kada je došla u Beograd zbog suđenja s Ilićem. Već dugo joj pruža bezrezervnu podršku i želi da cijeli proces dobije svoj konačni epilog. Svjesna je koliko je Mirjani sve to stresno, pa se potrudila da se tijekom boravka kod nje osjeća što ugodnije", ispričao je svojevremeno izvor za medije.

Brak s imućnim poduzetnikom

Prije nego što je započela vezu s Miroslavom Ilićem, Mirjana Antonović bila je u braku s imućnim poduzetnikom koji je vodio tvrtku za prodaju luksuznog krzna. U tom su braku dobili kćer Dianu.

Iako je njihov odnos u početku djelovao skladno, supružnici su se s vremenom razišli. Mirjana je kasnije govorila kako je brak bio opterećen velikom posesivnošću s partnerove strane, zbog čega su odlučili krenuti odvojenim životnim putevima. Razvod je trajao dulje vrijeme, a upravo u tom razdoblju upoznala je Miroslava Ilića, s kojim je kasnije dobila sina Devina. Prema ranijim navodima, dječaku je u početku bilo namijenjeno ime Kristijan.