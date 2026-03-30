Urnebesna izjava Miroslava Ilića: 'Dvaput sam umro. Zaslužio da mi dodate i ime Feniks'

75-godišnji glazbenik Miroslav Ilić već desetljećima je na regionalnoj glazbenoj sceni jedan od omiljenih izvođača, a zbog ove šaljive izjave, mogli biste ga zavoljeti još i više!

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kako se o zdravlju glazbenika često pisalo u zabrinutom tonu, a dvaput su se čak proširile i lažne vijesti da je preminuo, glazbenik je komentirao kako se ponekad osjeća poput Feniksa.

Foto: Bus Plus Production/ATAImages/PI

"Od sada, kad god napišeš moje ime ovako, pišeš Miroslav Ilić Feniks, jer sam bio toliko "ozbiljno bolestan" u ovih 10, 15 godina, umro sam dva puta, da sam zaslužio da bude dodano i Feniks", našalio se pred novinarima na setu uoči emisije "Hype Stars".

Podsjetimo, nedavno su se proširile fotografije Ilića ispred Centra za hitne slučajeve u Beogradu. Međutim, naknadno je otkriveno kako je srpski glazbenik tamo odradio tek redovnu kontrolu.

