Urnebesna izjava Miroslava Ilića: 'Dvaput sam umro. Zaslužio da mi dodate i ime Feniks'
Popularni srpski glazbenik šaljivo se osvrnuo na medijske natpise o njegovom narušenom zdravstvenom stanju
75-godišnji glazbenik Miroslav Ilić već desetljećima je na regionalnoj glazbenoj sceni jedan od omiljenih izvođača, a zbog ove šaljive izjave, mogli biste ga zavoljeti još i više!
Kako se o zdravlju glazbenika često pisalo u zabrinutom tonu, a dvaput su se čak proširile i lažne vijesti da je preminuo, glazbenik je komentirao kako se ponekad osjeća poput Feniksa.
"Od sada, kad god napišeš moje ime ovako, pišeš Miroslav Ilić Feniks, jer sam bio toliko "ozbiljno bolestan" u ovih 10, 15 godina, umro sam dva puta, da sam zaslužio da bude dodano i Feniks", našalio se pred novinarima na setu uoči emisije "Hype Stars".
Podsjetimo, nedavno su se proširile fotografije Ilića ispred Centra za hitne slučajeve u Beogradu. Međutim, naknadno je otkriveno kako je srpski glazbenik tamo odradio tek redovnu kontrolu.
