Real okreće novu stranicu! Evo koji je plan Florentina Pereza i Speical One-a

Građevinar Florentino Pérez (79), koji je u nedjelju pobijedio na izvanrednim predsjedničkim izborima u Real Madridu, namjerava dovesti trenera Josea Mourinha, desnog beka Denzela Dumfriesa iz Intera, francuskog stopera Ibrahima Konatéa iz Liverpoola, a najavio je i 150 milijuna eura za nepoznatu zvijezdu.

Pérez ostaje na idužnost predsjednika nakon što je osvojio 65 posto glasova članova dok je njegov protukandidat Enrique Riquelme Vives (37) osvojio 35 posto glasova.

Riquelme Vives, poduzetnik iz sektora solarne energije, dobio je neočekivano puno glasova s obzirom da je svoju kandidaturu morao izgraditi u samo tri tjedna.

Pérez od 2009. godine nije imao protukandidata jer se nitko drugi nije prijavljivao, a sada je dobio mandat za upravljanje klubom do 2030.

Real Madrid ima oko 100.000 članova, ujedno vlasnika, a na izbore je bilo pozvano njih 70.000 punoljetnih. Glasalo ih je 33.555.

„Pobijedili smo na svim biračkim mjestima i u svim dobnim skupinama“, izjavio je Pérez koji je bio sazvao izbore premda mu je mandat trajao još tri godine. To je učinio kako bi učvrstio svoje vodstvo i pokazao da ima podršku članova bez obzira što niti nogometna niti košarkaška ekipa nisu osvojile trofej ove sezone.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, ujedno bivši i najtrofejniji nogometaš Real Madrida, tijekom kampanje je na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju s Pérezom. Podršku aktualnom predsjedniku dao je i hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja koji je nakon sezone s Real Madridom bio proglašen najboljim (MVP) igračem španjolskog prvenstva. Šef liječničke službe ostaje hrvatski doktor Niko Mihić.

Pérez je kao sljedeći cilj postavio osvajanje „šesnaeste“ nogometne Lige prvaka kako bi zadovoljio visoka očekivanja navijača. Real Madrid je s petnaest osvojenih naslova prvaka Europe najtrofejniji klub.

Predsjednik je spomenuo i papu Lava XIV., kojemu će, kako je najavio, ovoga ponedjeljka uručiti dres Real Madrida tijekom njegovog posjeta Španjolskoj.

Enrique Riquelme završio je svoj pokušaj osvajanja predsjedničke funkcije zadovoljan činjenicom da je postao prepoznatljiv među članovima kluba. Bio je gotovo nepoznat široj javnosti sve dok ga upravo Pérez nije spomenuo na poznatoj konferenciji za medije 12. svibnja. Sada se predsjednik tvrtke Cox Energy profilirao kao vođa oporbe za sljedeće četiri godine.

„Vratili smo člana u središte svega. Neće proći još 20 godina do novih izbora“, izjavio je Riquelme, čestitavši protivniku na pobjedi i pruživši mu ruku za otvaranje rasprave o budućnosti kluba.

Pérez je u pobjedničkom govoru istaknuo: „Ovdje sam i dalje". "Tu sam da branim Real Madrid, osvajam trofeje, imamo najbolji stadion, najbolje igrače i da se kao trener vrati jedan istinski madridist poput Josea Mourinha“, rekao je.

Povratak trenera Mourinha, veliko ulaganje u pojačanja i projekt „Beskonačni Bernabéu“ predstavljaju glavne smjernice novog Real Madrida kako ga on zamišlja. Temelj sportskog projekta je portugalski trener koji je već bio ondje između 2010. i 2013. godine.

Projekt uključuje dva već definirana obrambena pojačanja. Nizozemski desni bek Denzel Dumfries iz Intera stigao bi kao zamjena za Danija Carvajala, dok bi francuski stoper Ibrahim Konaté iz Liverpoola pojačao obranu oslabljenu brojnim ozljedama posljednjih sezona i odlaskom austrijskog braniča Davida Alabe.

Najveća nepoznanica prijelaznog roka ostaje igrač čije ime još nije otkriveno. Pérez je obećao je najmanje 150 milijuna eura ulaganja kako bi doveo veliku zvijezdu. Tijekom kampanje naglasio je da nije riječ ni o Erlingu Haalandu ni o Michaelu Oliseu te da igrač ne nastupa u engleskoj Premier ligi. Među navijačima se najčešće spominju Vitinha i João Neves.

„Beskonačni Bernabéu“ glavni je tehnološki projekt povezan sa stadionom Santiago Bernabéu. Riječ je o inicijativi razvijenoj u suradnji s Appleom koja bi navijačima omogućila virtualni pristup stadionu i praćenje utakmica kao da se nalaze na tribinama.

Projekt bi koristio naočale za virtualnu stvarnost, kamere od 360 stupnjeva i različite kutove gledanja kako bi pružio potpuno uranjajuće iskustvo iz vlastitog doma. Prema Florentinu Pérezu, cilj je proširiti povezanost navijača s Bernabéuom i omogućiti da iskustvo stadiona nadilazi fizičku prisutnost.

Veliku raspravu izazvao je prijedlog promjene odnosa između članova i Real Madrida. Pérez je najavio plan prema kojem bi članovi dobili izravan financijski udio u klubu.

Plan predviđa osnivanje trgovačkog društva povezanog s Real Madridom, procijenjenog na oko 10 milijardi eura, u skladu s procjenom časopisa Forbes. Predviđeno je da se pet posto udjela proda vanjskom investitoru, dok bi preostalih 95 posto bilo raspodijeljeno među približno 100.000 članova kluba. Iz Riquelmeova stožera tvrde da se time zapravo prikriva privatizacija kluba.