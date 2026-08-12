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Zavodljiva, elegantna i uvijek sa stilom: Pogledajte najbolja ljetna izdanja Bojane Gregorić

Zavodljiva, elegantna i uvijek sa stilom: Pogledajte najbolja ljetna izdanja Bojane Gregorić
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Glumica Bojana Gregorić Vejzović (54) godinama slovi za jednu od najbolje odjevenih hrvatskih glumica, a njezina ljetna izdanja uvijek potvrđuju da za dobar stil nije potrebno pretjerivati.

Bilo da bira ležerne kombinacije za dnevne prilike ili nešto odvažnije za večernje izlaske, Bojana uvijek uspije spojiti ženstvenost, eleganciju i dozu seksipila. Njezini modni odabiri privlače pažnju, ali nikada ne djeluju prenametljivo.

I u najopuštenijim ljetnim izdanjima izgleda dotjerano, a njezin prepoznatljiv stil pokazuje da zna kako istaknuti ono najbolje – bez gubitka sofisticiranosti.

U galeriji pogledajte neke od njezinih najboljih ljetnih kombinacija.

12.8.2026.
6:01
Hot.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
Bojana Gregorić VejzovićBojana GregorićModne KombinacijeLjeto
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