Dubrovnik okupio brojna poznata lica: Pogledajte tko je uživao u premijeri 'Richarda III'

Tvrđava Lovrjenac još je jednom postala najatraktivnija dubrovačka pozornica, ovoga puta za premijeru Shakespeareova „Richarda III“ u režiji Vita Taufera, izvedenu u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.

Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, a ovaj važan kulturni događaj privukao je i brojna poznata lica koja su uživala u posebnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom.

Tko je sve stigao na premijeru, pogledajte u našoj galeriji.