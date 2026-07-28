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Dubrovnik okupio brojna poznata lica: Pogledajte tko je uživao u premijeri 'Richarda III'

Dubrovnik okupio brojna poznata lica: Pogledajte tko je uživao u premijeri 'Richarda III'
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Enes Vejzovic, Bojana Gregoric Vejzovic
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Tvrđava Lovrjenac još je jednom postala najatraktivnija dubrovačka pozornica, ovoga puta za premijeru Shakespeareova „Richarda III“ u režiji Vita Taufera, izvedenu u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara.

Predstava je nastala u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, a ovaj važan kulturni događaj privukao je i brojna poznata lica koja su uživala u posebnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom.

Tko je sve stigao na premijeru, pogledajte u našoj galeriji.

28.7.2026.
8:15
Hot.hr
Grgo Jelavic/PIXSELL
Bojana Gregorić VejzovićFilip JuričićEnes VejzovićPremijeraPerica MartinovićDubrovačke Ljetne Igre
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