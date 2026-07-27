Svi se čude njegovu mladolikom izgledu: Evo zašto fascininra legendarni glumac

Ralph Macchio (64) jedno je od onih lica koja su obilježila odrastanje generacija diljem svijeta. Proslavio se ulogom Daniela LaRussa u kultnom filmu Karate Kid, postavši preko noći omiljeni filmski junak 80-ih godina prošlog stoljeća. Njegov put od tinejdžerske zvijezde do povratka na sam vrh u seriji Cobra Kai priča je o konstantnoj prisutnosti na sceni, prizemljenom životu i ulozi koja je nadišla filmsko platno.

Osim po glumačkom uspjehu, Macchio je u Hollywoodu poznat i po fenomenu koji godinama fascinira javnost, njegovom iznimno mladolikom izgledu. Dok su desetljeća prolazila, za ovog glumca vrijeme kao da je stalo, pa i danas u sedmom desetljeću života zrači jednakom energijom i izgledom kao na samim počecima karijere.