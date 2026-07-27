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Svi se čude njegovu mladolikom izgledu: Evo zašto fascininra legendarni glumac

Svi se čude njegovu mladolikom izgledu: Evo zašto fascininra legendarni glumac
Foto: American Pictorial/Hollywood Archive/Profimedia
Ralph Macchio 1980. Ralph Macchio rođen je 1961. godine na Long Islandu u New Yorku, gdje je i odrastao u obitelji talijansko-grčkog podrijetla. Od malih nogu pokazivao je ljubav prema umjetnosti, a ozbiljnije se počeo baviti plesom i glumom već u tinejdžerskim godinama.
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Ralph Macchio (64) jedno je od onih lica koja su obilježila odrastanje generacija diljem svijeta. Proslavio se ulogom Daniela LaRussa u kultnom filmu Karate Kid, postavši preko noći omiljeni filmski junak 80-ih godina prošlog stoljeća. Njegov put od tinejdžerske zvijezde do povratka na sam vrh u seriji Cobra Kai priča je o konstantnoj prisutnosti na sceni, prizemljenom životu i ulozi koja je nadišla filmsko platno.

Osim po glumačkom uspjehu, Macchio je u Hollywoodu poznat i po fenomenu koji godinama fascinira javnost, njegovom iznimno mladolikom izgledu. Dok su desetljeća prolazila, za ovog glumca vrijeme kao da je stalo, pa i danas u sedmom desetljeću života zrači jednakom energijom i izgledom kao na samim počecima karijere.

27.7.2026.
22:00
Hot.hr
profimedia
Karate KidMladolik IzgledVremeplov
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