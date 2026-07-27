Sunčan dan izmamio je šetače, ali dama u žutom unijela je dodatnu dozu sjaja

Sunčana nedjelja ponovno je izmamila brojne građane na Šetnicu sv. Barbare, gdje se uz laganu šetnju, kavu i druženje uživalo u opuštenom ritmu uz Muru.

Među razigranim ljetnim kombinacijama posebno se istaknula dama u žutom topu i svijetloj traper-suknji, čiji je jednostavan, ali efektan stajling privlačio poglede i savršeno se uklopio u vedru atmosferu uz rijeku. Šetnicom su prolazili prijatelji, parovi i obitelji, dok su drugi predah potražili u obližnjim kafićima.

Koga je sve kroz objektiv uhvatio Zlatko Vrzan, pogledajte na eMedjimurje.hr.