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UZ MURU /

Sunčan dan izmamio je šetače, ali dama u žutom unijela je dodatnu dozu sjaja

Sunčan dan izmamio je šetače, ali dama u žutom unijela je dodatnu dozu sjaja
Foto: Zlatko Vrzan
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Sunčana nedjelja ponovno je izmamila brojne građane na Šetnicu sv. Barbare, gdje se uz laganu šetnju, kavu i druženje uživalo u opuštenom ritmu uz Muru.

Među razigranim ljetnim kombinacijama posebno se istaknula dama u žutom topu i svijetloj traper-suknji, čiji je jednostavan, ali efektan stajling privlačio poglede i savršeno se uklopio u vedru atmosferu uz rijeku. Šetnicom su prolazili prijatelji, parovi i obitelji, dok su drugi predah potražili u obližnjim kafićima.

Koga je sve kroz objektiv uhvatio Zlatko Vrzan, pogledajte na eMedjimurje.hr.

27.7.2026.
17:18
Hot.hr
Zlatko Vrzan
Murašpicašetnja
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