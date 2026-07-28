Kupila je napušteni javni WC i pretvorila ga u dom iz snova: Danas vrijedi pravo bogatstvo

Nekada zapušteni javni WC na brežuljku Cleeve Hill u Engleskoj danas je šarmantna kuća za odmor s dvije spavaće sobe. Louise Houston kupila je objekt 2011. godine na dražbi za 35.000 funti (oko 40.944,22 eura).

U početku ga je željela pretvoriti u mjesto za boravak tijekom posjeta obitelji, no projekt se ubrzo pretvorio u mnogo veću priču. Put do realizacije bio je težak jer su njezini zahtjevi za prenamjenu nekoliko puta odbijeni.

Nakon godina birokratske borbe napokon je dobila potrebne dozvole i započela obnovu. Radovi su završeni 2019. godine, a nekadašnji toalet pretvoren je u modernu kuću na dva kata.

U prizemlju se nalaze kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak, dok su na katu dvije spavaće sobe s vlastitim kupaonicama. Kuća je ubrzo postala vrlo popularna među turistima, osobito planinarima i vlasnicima pasa.

Tijekom ljeta bila je gotovo potpuno popunjena i donosila je značajan prihod. Louise je sada odlučila prodati nekretninu za 300.000 funti (oko 350.950 eura) i novac uložiti u novi projekt u Cornwallu.