Napisao je legendarnu Cesaricu i obožavamo ga: Pogledajte kako se mijenjao Gibonni

Zlatan Stipišić Gibonni (57) jedno je od najprepoznatljivijih imena regionalne glazbene scene, pjevač i autor čiji su stihovi obilježili generacije. Od svojih prvih rokerskih koraka pa sve do statusa vodećeg kantautora mediteranskog zvuka, njegov je put bio obilježen stalnim umjetničkim sazrijevanjem i neumornom stvaralačkom energijom.

Kroz desetljeća bogate karijere gradio je stil u kojem se ističu duboke emocije, vrhunska produkcija i iskrena povezanost s publikom. Njegove pjesme donose priče o ljubavi i prolaznosti, zbog čega je već godinama jedan od najvoljenijih izvođača na našim prostorima. Njegova glazba ne gubi na popularnosti, a svaki novi projekt iznova potvrđuje njegovu posebnu poziciju na sceni.