Ovaj hotel nije za one slabog srca: Do sobe vodi zastrašujući uspon, a cijena je vrtoglava

Visoko u peruanskim Andama, iznad Svete doline Inka, smjestio se jedan od najneobičnijih hotela na svijetu – Skylodge Adventure Suites.

Riječ je o trima prozirnim kapsulama pričvršćenima za strmu liticu, do kojih se može doći samo penjanjem via ferratom ili kombinacijom pješačenja i ziplinea.

Uspon traje do dva sata, a gosti cijelo vrijeme moraju biti osigurani karabinerima za čeličnu sajlu. Nakon adrenalinskog dolaska očekuju ih udobni kreveti, privatna kupaonica i spektakularan pogled na dolinu rijeke Urubamba.

Kapsule su izrađene od aluminija i izdržljivog polikarbonata te nude gotovo potpunu prozirnost i pogled od 300 stupnjeva. Iako nema Wi-Fi signala ni klasičnih hotelskih sadržaja, gostima je osigurana visoka razina udobnosti. Večera se poslužuje u posebnoj kapsuli, a uključuje nekoliko sljedova i lokalne specijalitete.

Jutro počinje pogledom na izlazak sunca iznad Anda, nakon čega slijedi spuštanje ziplineom ili užetom. Ovo iskustvo namijenjeno je ponajprije ljubiteljima visine, adrenalina i nekonvencionalnih putovanja. Cijena noćenja za jednu osobu iznosi oko 1.550 peruanskih solova, ovisno o odabranom paketu.