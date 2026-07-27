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NEBESKI ODMOR /

Ovaj hotel nije za one slabog srca: Do sobe vodi zastrašujući uspon, a cijena je vrtoglava

Ovaj hotel nije za one slabog srca: Do sobe vodi zastrašujući uspon, a cijena je vrtoglava
Foto: Profimedia
Visoko u peruanskim Andama, na strmoj litici koja se nadvija nad mističnom Svetom dolinom Inka, tri prozirne kapsule prkose gravitaciji i nude jedno od najekstremnijih i najluksuznijih noćenja na svijetu. Skylodge Adventure Suites nije samo hotel, već cjelovito iskustvo koje redefinira pojam avanturističkog turizma, spajajući sirovu prirodu s komforom od pet zvjezdica, ili kako ga vlasnici vole nazivati - hotela s milijun zvjezdica.
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Visoko u peruanskim Andama, iznad Svete doline Inka, smjestio se jedan od najneobičnijih hotela na svijetu – Skylodge Adventure Suites.

Riječ je o trima prozirnim kapsulama pričvršćenima za strmu liticu, do kojih se može doći samo penjanjem via ferratom ili kombinacijom pješačenja i ziplinea.

Uspon traje do dva sata, a gosti cijelo vrijeme moraju biti osigurani karabinerima za čeličnu sajlu. Nakon adrenalinskog dolaska očekuju ih udobni kreveti, privatna kupaonica i spektakularan pogled na dolinu rijeke Urubamba.

Kapsule su izrađene od aluminija i izdržljivog polikarbonata te nude gotovo potpunu prozirnost i pogled od 300 stupnjeva. Iako nema Wi-Fi signala ni klasičnih hotelskih sadržaja, gostima je osigurana visoka razina udobnosti. Večera se poslužuje u posebnoj kapsuli, a uključuje nekoliko sljedova i lokalne specijalitete.

Jutro počinje pogledom na izlazak sunca iznad Anda, nakon čega slijedi spuštanje ziplineom ili užetom. Ovo iskustvo namijenjeno je ponajprije ljubiteljima visine, adrenalina i nekonvencionalnih putovanja. Cijena noćenja za jednu osobu iznosi oko 1.550 peruanskih solova, ovisno o odabranom paketu.

27.7.2026.
9:46
Webcafe.hr
Profimedia
HotelPenjanjeSmještajVisina
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