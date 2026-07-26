Tko može platiti ovakav mir? Livaković gradi vilu na lokaciji koja ostavlja bez daha

Dok brani boje turskog Fenerbahçea/Dinama i hrvatske reprezentacije, proslavljeni vratar Dominik Livaković svoje slobodne trenutke i budućnost veže isključivo uz rodni Zadar. Daleko od očiju javnosti i bljeskova fotoaparata, na malenom i slabo poznatom otočiću Lavdara, popularni Livi gradi kamenu vilu koja bi trebala postati mirno utočište za njega, suprugu Helenu i njihovo dvoje djece.

Lavdara, smještena u zadarskom arhipelagu pokraj Dugog otoka, nije slučajan odabir. Riječ je o lokaciji koja jamči potpunu privatnost, bez turističke vreve i uobičajenih gužvi. Ime otoka potječe od latinske riječi ‘Lapidarium’, što znači kamenolom, jer je još od rimskih vremena bio poznat po kamenu koji je korišten za izgradnju brojnih zadarskih znamenitosti. Danas je Lavdara sinonim za netaknutu prirodu i kristalno čisto more, idealno mjesto za bijeg od stresne svakodnevice profesionalnog sportaša. Do otoka se može doći isključivo brodom, što dodatno pridonosi osjećaju izoliranosti i ekskluzivnosti koju Livaković očito traži za svoju obitelj.

Sama vila projektirana je u tradicionalnom dalmatinskom stilu, kao kamena kuća koja se savršeno uklapa u okoliš. Smještena je tik uz more, pružajući idiličan pogled na okolne otoke. Iako su radovi u tijeku, jasno je da vratar Vatrenih ne želi modernu i nametljivu građevinu, već autentično zdanje koje odiše duhom Mediterana. Ovdje će, uz suprugu Helenu, sina Joakima i kćer Kaju, pronalaziti prijeko potreban mir. Njegova veza sa Zadrom je neraskidiva; ondje je započeo nogometni put, a ondje su i njegovi korijeni, prijatelji iz djetinjstva poput Šime Vrsaljka te najuža obitelj s kojom provodi svaki slobodan trenutak.

Ključnu ulogu u Dominikovom životu ima supruga Helena, diplomirana dizajnerica tekstila i bivša sinkronizirana klizačica. Njihova priča započela je 2017. godine preko zajedničkih prijatelja. "Dominik me posebno očarao duhovitošću, pogotovo zato što je 'na prvu' povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit", otkrila je Helena jednom prilikom. Prijateljstvo je brzo preraslo u ljubav, a par se vjenčao u lipnju 2022. na glamuroznoj ceremoniji u zadarskoj katedrali sv. Stošije, pred brojnim poznatim uzvanicima iz svijeta sporta i estrade. Kao bivša sportašica, Helena u potpunosti razumije odricanja koja njegov posao nosi. "U životu nogometaša nema radnog vremena, ljetnih ni zimskih praznika. Uz sve karantene, putovanja i obaveze s klubom i reprezentacijom, djevojka je ta koja se mora prilagoditi", priznao je Livaković, hvaleći njezinu potporu i razumijevanje. Njih dvoje, kako je sama Helena rekla, funkcioniraju kao tim bez imalo sebičnosti, što je temelj njihove skladne veze.

Dok gradi svoj kameni raj na Lavdari, osvajač svjetskog srebra i bronce potvrđuje da su mu, unatoč globalnoj slavi, obitelj i mir na prvom mjestu. Vila na osami nije samo investicija u nekretninu, već ulaganje u budućnost daleko od reflektora, ondje gdje je svoj na svome - u srcu Dalmacije.