Ovaj obiteljski SUV privlači poglede, štedi gorivo i vozi odlično – ali postoji kvaka

Renault je s redizajniranim Australom ponudio moderan SUV koji se ističe dizajnom, tehnologijom i učinkovitim hibridnim pogonom. Testirani E-Tech full hybrid 200 u paketu Techno pokazuje da Renault ozbiljno cilja na viši tržišni segment, no visoka cijena otvara pitanje isplativosti u odnosu na konkurenciju.

Austral je vizualno jedan od atraktivnijih modela u klasi. Oštar svjetlosni potpis, velika prednja maska, visoko postavljena hauba i elegantna LED stražnja svjetla daju mu prepoznatljiv izgled koji se uspijeva izdvojiti među rivalima poput Hyundai Tucsona i Kije Sportage. Facelift iz 2025. dodatno ga je uskladio s novijom Renaultovom dizajnerskom filozofijom.

Na cesti ostavlja vrlo dobar dojam. Unatoč dimenzijama, iznimno je lagan za vožnju zahvaljujući preciznom upravljaču, udobnom ovjesu i sustavu 4Control koji poboljšava upravljivost. Ovjes učinkovito upija neravnine pa je Austral ugodan i u gradu i na duljim putovanjima. Jedino što iziskuje navikavanje je položaj mjenjača koji se nalazi iznad ručice za brisače pa nam se nerijetko znalo dogoditi da umjesto promjene brzine - upalimo brisače.

>>> U našoj galeriji pogledajte vse detalje novog Renault Australa <<<

Ukupna snaga 200 'konja'

Pogon čini 1,2-litreni trocilindrični turbobenzinac u kombinaciji s dva elektromotora, baterijom od 1,7 kWh i specifičnim automatskim mjenjačem bez spojke. Ukupna snaga iznosi 200 KS, a automobil uvijek kreće na električni pogon. Sustav radi vrlo tiho, prijelazi između pogona uglavnom su neprimjetni, a performanse su više nego dovoljne za svakodnevnu vožnju. Ipak, pri snažnijem ubrzanju mjenjač ponekad reagira neodlučno s kratkom zadrškom prije promjene prijenosnog omjera. Austral nije sportski SUV, a na mokroj podlozi pri naglom dodavanju gasa može se osjetiti blago proklizavanje prednjih kotača.

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Potrošnja je jedna od njegovih najvećih prednosti. Tijekom testa u gradskoj vožnji iznosila je oko 7,1 l/100 km, na otvorenoj cesti pala je na 5,5 l/100 km, dok je na autocesti iznosila oko 6,8 l/100 km, što su vrlo dobre vrijednosti za SUV ove veličine.

Unutrašnjost ostavlja premium dojam. Dominira OpenR kokpit s 12,3-inčnom digitalnom instrumentnom pločom i 12-inčnim infotainment zaslonom s ugrađenim Google servisima koji rade brzo i intuitivno. Materijali su kvalitetni, položaj vozača odličan, a praktičnost povećavaju klizna stražnja klupa, brojni pretinci i prtljažnik od 555 litara koji se preklapanjem sjedala povećava na više od 1400 litara.

>>> U našoj galeriji pogledajte vse detalje novog Renault Australa <<<

Idealan za obitelj, ali...

Najveći nedostatak testiranog modela odnosi se na opremu. Unatoč cijeni od 42.340 eura, nedostaju grijanje sjedala i upravljača, električno otvaranje prtljažnika, panoramski krov, stražnji naslon za ruke te head-up zaslon. Riječ je o detaljima koji su u ovom cjenovnom razredu sve češće standard.

Kočnice su učinkovite, ali papučica zahtijeva privikavanje zbog specifičnog osjećaja uzrokovanog regenerativnim sustavom. Iako automobil koči sigurno, odziv nije potpuno prirodan.

Renault Austral E-Tech hybrid 200 uspješno spaja atraktivan dizajn, modernu tehnologiju, udobnost i štedljiv hibridni pogon. Prostran je, praktičan i vrlo ugodan za svakodnevnu obiteljsku vožnju. Ipak, visoka cijena i skromnija oprema u odnosu na konkurenciju ostavljaju dojam da bi za potpuni uspjeh trebao biti povoljniji ili bogatije opremljen.

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje novog Renault Australa <<<