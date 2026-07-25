Norris je osvojio pole, ali svi su gledali nju: Prelijepa olimpijka ukrala pozornost u Mađarskoj

Na Velikoj nagradi Mađarske, gumu za pole position Landu Norrisu predala je Michelle Gulyás, ime koje je odjeknulo s nedavnih Olimpijskih igara u Parizu. No, priča o 24-godišnjoj Mađarici puno je slojevitija od sportskog uspjeha: ona je olimpijska pobjednica, svjetska rekorderka i kriminalistička detektivka.

Kozmopolitsko djetinjstvo i put u sport

Michelle Gulyás pravi je svjetski građanin. Rođena je u Londonu, a zbog očeva posla u naftnoj industriji, djetinjstvo je provela seleći se. Vrtić je pohađala u Milanu, osnovnu školu započela u Sloveniji, a završila je u Mađarskoj. Iako su joj svi u obitelji ekonomisti, nju je privukao sport. Sve je počelo na dječjem igralištu, gdje je njezina okretnost primijećena. Na preporuku je s pet godina krenula na gimnastiku. Nakon šest godina, osjetila je da bodovni sport nije za nju i prebacila se na moderni petoboj, za koji je gimnastika bila savršena osnova za svih pet disciplina.

Trijumf u Parizu unatoč sumnjama

Put do olimpijskog zlata u Parizu bio je ispunjen neizvjesnošću. Njezin nastup bio je upitan sve do odluke Mađarskog petobojskog saveza. Na ključnom kvalifikacijskom natjecanju, konj s kojim je nastupala odbio je suradnju, uništivši joj plasman. "To razdoblje bilo je jako teško. Dugačak proces odlučivanja stavio me pod znatan psihički pritisak", priznala je. Ipak, nastavila je trenirati punom snagom. U Parizu je opravdala povjerenje. U napetom finalu, pred 15 tisuća gledatelja u Versaillesu, ostala je savršeno smirena u laserskom trčanju, nadoknadila zaostatak za francuskom favoritkinjom i s ukupno 1.461 bodom postavila novi svjetski rekord. "Tek kad sam skrenula u ciljnu ravninu, bila sam sigurna da ću pobijediti. Sjetila sam se svih poteškoća", izjavila je.

Ferrari kapa i čarape Real Madrida

Osim po vještini, Michelle je poznata i po ritualima. Dugo je njezin zaštitni znak bila crvena kapa Ferrarija, koju nosi iz ljubavi prema Formuli 1. Nakon što je s njom ostvarila najbolji rezultat karijere, postala je amajlija. U Parizu je zbog sponzorskih pravila morala nositi bijelu, no to je nije omelo. Ima i drugu amajliju: u mačevanju nosi sportske čarape s grbom Real Madrida, koje je kupila nakon što ju je inspirirala jedna njihova sjajna utakmica.

Policijska poručnica s planovima u kibernetici

Paralelno sa sportom, Gulyás je gradila i karijeru u policiji. Odabrala je uniformu jer je znala da policija snažno podupire sportaše. Dok je studirala na Fakultetu za redarstvene znanosti, bila je uspješna i u sportu i u obrazovanju. Diplomirala je s najvišom ocjenom, a 2023. je čak propustila finale Svjetskog kupa radi pripreme za državni ispit.

Nakon olimpijskog zlata, izvanredno je promaknuta u čin policijske poručnice kao priznanje za uspjeh. "Promaknuće je velika čast. Policija me u potpunosti podržavala i bez njihove podrške uspjeh ne bi bio moguć", istaknula je. Njezine ambicije tu ne staju - već je upisala magisterij iz kibernetičke sigurnosti.