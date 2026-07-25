Pogledajte najzanimljivije trenutke trećeg treninga Velike nagrade Mađarske

Posljednji slobodni trening uoči kvalifikacija za Veliku nagradu Mađarske donio je neočekivani preokret i potvrdio da nas čeka napeta borba za startne pozicije. Nakon Ferrarijeve dominacije u petak, subotnje jutro pripalo je Landu Norrisu u McLarenu, koji je postavio najbrže vrijeme i gurnuo svoj tim u ulogu ozbiljnog kandidata za pole position. Razlike na vrhu bile su minimalne, s prva tri vozača unutar samo 0,129 sekundi, što obećava potpunu neizvjesnost do samog kraja.

Iako je Ferrari tijekom petka izgledao kao momčad koju će biti teško nadmašiti, McLaren je u subotu pokazao impresivan napredak. Lando Norris, aktualni svjetski prvak, iskoristio je poboljšanja na svom bolidu i odvozio sjajan krug od 1:17.939 na mekim gumama, postavši jedini vozač koji je probio granicu od 78 sekundi. Zanimljivo, najbrže vrijeme postavio je u svom drugom brzom krugu na istom setu guma, pokazavši da McLaren ima odličan tempo i izdržljivost. Njegov timski kolega Oscar Piastri završio je kao peti, potvrdivši da je brzina McLarena na Hungaroringu stvarna. Ostaje vidjeti je li ovo bio samo bljesak ili McLaren zaista ima bolid za pole position.

Treći trening nije prošao bez incidenata. Najozbiljniji se dogodio dvadesetak minuta nakon početka, kada je Sergio Pérez u Cadillacu stao na stazi zbog, kako se čini, ozbiljnih problema s kočnicama i motorom. Iz stražnjeg dijela njegovog bolida sukljao je dim, što je primoralo suce na isticanje crvene zastave i prekid treninga. Tehničke poteškoće mučile su i momčad Racing Bullsa; mladi Arvid Lindblad propustio je veći dio sesije zbog kvara na pogonskoj jedinici. Istovremeno, Red Bull se mučio s pronalaskom brzine. Max Verstappen završio je tek kao sedmi, a njegov timski kolega Isack Hadjar bio je osmi, što sugerira da se momčad bori s postavkama bolida na ovoj tehnički zahtjevnoj stazi. Dodatnu brigu Mercedesu zadaje George Russell, koji je bio znatno sporiji od timskog kolege i završio je šesti, s više od šest desetinki zaostatka.

Unatoč Norrisovom iznenađenju, Ferrari i Mercedes i dalje su u samom vrhu. Lewis Hamilton, osmerostruki pobjednik ove utrke, postavio je drugo najbrže vrijeme za Ferrari, zaostavši samo 0,117 sekundi za Norrisom. Njegov momčadski kolega Charles Leclerc bio je četvrti, no njegov je nastup obilježilo snažno blokiranje kotača pri kočenju u prvom zavoju, što ga je vjerojatno stajalo boljeg vremena. Monegažanin je kasnije izjavio kako očekuje tijesnu borbu u kvalifikacijama. Posebno je impresivan bio Kimi Antonelli u Mercedesu. Nakon što je u petak imao problema i izbrisan mu je krug, mladi Talijan je u subotu pokazao svoj puni potencijal, završivši kao treći sa samo 12 tisućinki zaostatka za Hamiltonom. Njegova vožnja potvrdila je da Mercedes ima brzinu, ali ostaje vidjeti hoće li je i Russell uspjeti pronaći prije početka kvalifikacija.

S obzirom na to da su prva tri vozača - Norris, Hamilton i Antonelli - unutar samo jedne desetinke sekunde, a Leclerc i Piastri vrebaju odmah iza njih, kvalifikacije za Veliku nagradu Mađarske obećavaju pravi spektakl. Hungaroring ne prašta pogreške, a borba za pole position bit će okršaj za svaku tisućinku. Tko će iz ove neizvjesne bitke izaći kao pobjednik, saznat ćemo u 16 sati.

Najzanimljivije trenutke posljednjeg treninga pogledajte OVDJE.