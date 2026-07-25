Stručnjak razbio jedan od najvećih mitova moderne Formule 1: 'To ne treba gledati kao normu'

Lovro Andraka jedan je od najpoznatijih hrvatskih analitičara Formule 1 i dugogodišnji urednik specijaliziranog portala F1.pulsmedia. Već godinama prati sva zbivanja u "oktanskom cirkusu", a svojim analizama utrka, vozača i tehničkih promjena stekao je status jednog od najupućenijih domaćih poznavatelja ovog sporta. Njegove komentare ljubitelji Formule 1 redovito prate i kroz podcast Tribina.

Uoči trećeg slobodnog treninga za Veliku nagradu Mađarske razgovarali smo o momčadima koje traže iskorak iz donjeg dijela poretka, velikim Aston Martinovim nadogradnjama, napretku Audija te budućnosti Cadillaca. Dotaknuli smo se i mladih vozača koji bi uskoro mogli zakoračiti u Formulu 1, kao i situacije u Williamsu, gdje bi iduće sezone moglo doći do značajnih promjena.

'Smatram da se kroz godine odlično razvio, iako još ima prostora za napredak, ali i dalje je vrlo mlad - s 21 godinom možda zvuči staro u odnosu na vozače poput Antonellija ili Lindblada, ali to je zapravo normalniji tijek juniorske karijere i ulazak u F1 u tinejdžerskoj dobi ne treba gledati kao normu.' -Lovro Andraka za Nikolu Tsolova

Aston Martin u Mađarsku je doveo najveći paket nadogradnji ove sezone, dok Cadillac još uvijek traži put prema sredini poretka. Očekujete li da će te momčadi već u nastavku prvenstva napraviti ozbiljniji iskorak i postati redoviti sudionici druge kvalifikacijske runde ili je rezultat Aston Martina u Monaku ipak bio tek bljesak, a ne najava stvarnog napretka?

'Aston Martin svakako mora napredovati. Dosad nisu nadograđivali bolid jer su se čuvali za jedan veliki paket nadogradnji koji je stigao u Mađarsku, a nakon ljetne stanke dolazi i poboljšani motor iz Honde. Već je ovo stanje u kojem su se zatekli od početka sezone nedopustivo za ekipu koja raspolaže takvim ljudskim i financijskim resursima, a kad ni nakon pola godine razvoja ne bi napravili ozbiljniji iskorak, barem prema borbi za Q2, to bi bilo novo dno za njih. Od Cadillaca ne očekujem veće skokove ove sezone, oni su ipak potpuno nova ekipa koja se tek treba stabilizirati i prilagoditi na sve što nosi F1.'

Foto: HOCH ZWEI/imago sportfotodienst/Profimedia

Zanimljiva je i situacija u Audiju. Tijekom sezone pokazali su da posjeduju brzinu, posebno u slobodnim treninzima i kvalifikacijama, no u utrkama još uvijek nisu uspjeli ostvariti kontinuitet rezultata. Problemi s pouzdanošću i nekoliko odustajanja koštali su ih važnih bodova pa se trenutačno nalaze pri dnu konstruktorskog poretka, iako se čini da potencijala ne nedostaje. Kako vi gledate na njihov dosadašnji razvoj? Je li riječ o momčadi koja je blizu iskoraka ili će za ozbiljniji napredak ipak trebati još vremena?

'Audi po mom mišljenju radi jako dobar posao kao novi proizvođač pogonske jedinice. Vrlo su konkurentni od samog početka sezone i više ih je mučila pouzdanost nego brzina. Problemi s pouzdanošću s vremenom se smanjuju i vidimo da sada ozbiljno prijete Alpineu koji je donedavno bio uvjerljiv u sredini poretka, gdje se u vrh nametnuo Racing Bulls. U Mađarskoj bi, barem po brzini, trebali imati priliku za visoke plasmane jer sami tvrde da je njihova šasija među najboljima, a na Hungaroringu pogonska jedinica igra manju ulogu nego na većini staza.'

Tko bi, prema vašem mišljenju, mogao biti sljedeći vozač iz tog novog vala koji će napraviti iskorak prema Formuli 1? Već se spominje kako situacija s Estebanom Oconom nije idealna, Fernando Alonso više nije u fazi karijere u kojoj će voziti još deset godina, pa se otvara prostor za neka nova imena.

'Od mladih vozača koji su najbliže F1 najviše očekujem od Nikole Tsolova i Rafaela Camare. Tsolov je rano pokazao potencijal, ali je onda malo zapeo u F3. Međutim, lani je tamo bio viceprvak i odmah je pokazao brzinu u F2, a s obzirom na to da ima tek 19 godina, to izgleda jako obećavajuće. Camara je u svim kategorijama uvijek bio pri vrhu, samo jednom nije bio u top 3 i tad je bio peti, ali nedostajali su naslovi. Zatim je nanizao naslove u FRECA-i i F3, pri čemu je F3 osvojio kao debitant, a i kao F2 debitant izgleda sjajno i u igri je za naslov. Smatram da se kroz godine odlično razvio, iako još ima prostora za napredak, ali i dalje je vrlo mlad - s 21 godinom možda zvuči staro u odnosu na vozače poput Antonellija ili Lindblada, ali to je zapravo normalniji tijek juniorske karijere i ulazak u F1 u tinejdžerskoj dobi ne treba gledati kao normu. Čak mislim da bi Camara mogao biti bolji u brazilskom dvoboju s Bortoletom.', izjavio je Andraka te nadodao:

'Za Fornarolija bi mi bilo draog da dobije priliku. Iako je osvojio uzastopne titule u F3 i F2, i to kao debitant u F2, prevladava dosta nisko mišljenje o njemu, što je za mene neopravdano. Trebalo mu je vremena da osvoji neku titulu, čak i pobjedu jer je postao F3 prvak bez ijedne pobjede, ali svejedno ne možemo ignorirati njegove uspjehe, pogotovo F2. Nije bio povezan niti s jednom ekipom, stoga mi je drago da mu je McLaren dao priliku da postane njihov testni vozač. Testirao je i za Haas te se čini da je ostavio dobar dojam jer ga se spominje u kombinacijama za trkaće mjesto.'

Također, zanima me vaše mišljenje o Williamsu. Carlos Sainz i Alex Albon čine vrlo kvalitetan vozački dvojac, ali pitanje je koliko je njihov status dugoročno siguran. Vidite li ih kao temelj momčadi za budućnost ili bi Williams uskoro mogao otvoriti vrata nekom od mladih talenata iz svog ili tuđih programa?

'Što se tiče Williamsa, prije bih rekao da će netko od njihovih vozača otvoriti mjesto mladim talentima nego sama ekipa. Sainz je sve nezadovoljniji stanjem u ekipi koja mu je obećala puno više u novoj eri pravila i u izjavama nije baš potvrdio da će ostati s njima. Vjerujem da njegov menadžment intenzivno istražuje alternative.'