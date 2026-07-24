Pogledajte najzanimljivije trenutke prvog i drugog treninga na Velikoj nagradi Mađarske

Prvi dan trkaćeg vikenda za Veliku nagradu Mađarske donio je pregršt uzbuđenja, tehničkih problema i incidenata koji najavljuju neizvjesnu borbu za posljednju pobjedu prije ljetne stanke. Ferrarijevi vozači dominirali su slobodnim treninzima, s Charlesom Leclercom na vrhu prve i Lewisom Hamiltonom na vrhu druge sesije, no dan za momčad iz Maranella nije prošao bezbrižno. Još dramatičnije bilo je u garaži Aston Martina, čiji se dugo najavljivani paket poboljšanja pretvorio u noćnu moru nakon opasnog incidenta Lancea Strolla.

Jutarnja sesija na tehnički zahtjevnom Hungaroringu protekla je u znaku Charlesa Leclerca. Monegašanin je postavio impresivno vrijeme od 1:19.075, ostavivši najbližu pratnju, Maxa Verstappena u Red Bullu i momčadskog kolegu Lewisa Hamiltona, gotovo pola sekunde iza sebe. Ferrarijev SF-26 djelovao je kao da je stvoren za zavoje mađarske staze, potvrđujući predviđanja da će upravo ovdje biti glavni favoriti.

Međutim, samo sedam minuta prije kraja treninga, optimizam u crvenom taboru naglo je splasnuo. Leclerc je putem radija javio da je "nešto puklo" te je polako dovezao svoj bolid do ulaza u boks, gdje se zaustavio zbog sumnje na kvar mjenjača. Iako je zadržao najbrže vrijeme, ovaj incident ponovno je otvorio pitanje pouzdanosti, Ahilove pete koja je Ferrariju u prošlosti znala oduzeti sigurne pobjede. Hamilton se također žalio na balans bolida, navodeći da je pretvrd i da se bori s prijenosom težine u zavojima, što ukazuje da inženjeri imaju posla unatoč pokazanoj brzini.

Svi pogledi uoči vikenda bili su usmjereni prema Aston Martinu, koji je u Mađarsku stigao sa čak 16 aerodinamičkih poboljšanja na svom AMR26 bolidu. Očekivanja su bila velika, no stvarnost se pokazala brutalnom. Nakon samo jedanaest odvoženih krugova, Lance Stroll je pri izlasku iz drugog zavoja pri velikoj brzini iznenada izgubio kontrolu nad bolidom i izvrtio se na stazi.

Srećom, kanadski vozač izbjegao je kontakt sa zaštitnom ogradom, ali usporena snimka otkrila je zastrašujući uzrok - otkazivanje stražnjeg lijevog ovjesa. Incident je uzrokovao crvenu zastavu i pokrenuo opsežnu istragu u momčadi, koja sada mora otkriti je li problem u dizajnu novih dijelova ili je riječ o izoliranom kvaru. Zbog popravaka, Stroll je propustio cijeli drugi trening, dok je Fernando Alonso u drugom bolidu završio sesiju daleko od vrha, fokusiran na prikupljanje podataka o novom paketu.

Za vodeću momčad prvenstva, Mercedes, petak u Mađarskoj bio je dan traženja odgovora. Lider prvenstva Kimi Antonelli propustio je prvu sesiju kako bi mjesto ustupio rezervnom vozaču Frederiku Vestiju, sukladno pravilima o mladim vozačima. Na drugom treningu, Talijan nije uspio sastaviti čist brzi krug na mekim gumama te je završio izvan prvih deset. George Russell bio je nešto brži, ali s gotovo sekundom zaostatka za Hamiltonom, jasno je da se Mercedes muči s pronalaskom optimalnih postavki.

S druge strane, Max Verstappen i Red Bull imali su solidan dan. Nizozemac je bio blizu Ferrarija i čini se da bi se u kvalifikacijama mogao umiješati u borbu za vrh. Trening su mu obilježile i pritužbe na "grozne" promjene brzina naniže te incident s Carlosom Sainzom, zbog kojeg su oba vozača pozvana na razgovor sa sucima.

Dan je donio i brojne druge manje incidente, poput izlijetanja i blokiranja kotača, što je uobičajeno za Hungaroring koji ne prašta pogreške. Posebno problematičan bio je prvi zavoj, gdje su mnogi, uključujući Russella i Sainza, imali velikih problema s kočenjem.

Pred nama je subota koja donosi treći slobodni trening i, najvažnije, kvalifikacije. Ferrari je pokazao da ima brzinu za pole position, ali pitanje je hoće li ih tehnika poslužiti. Mercedes mora pronaći rješenja ako želi izazvati rivale, dok Red Bull strpljivo čeka svoju priliku. Bitka za Mađarsku tek se zahuktava.

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