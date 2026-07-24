Šokantno priznanje zvijezde McLarena: 'Ponekad se osjećam kao putnik u bolidu kojim upravlja AI'

Uoči Velike nagrade Mađarske na Hungaroringu, Oscar Piastri iznenadio je iskrenošću tijekom razgovora s novinarima. Mladi vozač McLarena otkrio je koliko je današnja Formula 1 postala složena te priznao da se vozači sve češće suočavaju s problemima na koje nemaju gotovo nikakav utjecaj.

Piastri je istaknuo kako bolid tijekom cijele sezone nije jednostavan za vožnju, ali da najveći izazovi više nisu povezani samo s mehaničkim postavkama. Prema njegovim riječima, najveći problem predstavlja način na koji se energija iz hibridnog sustava isporučuje tijekom vožnje.

U modernim bolidima električna komponenta čini gotovo polovicu ukupne snage, a njezinim upravljanjem bave se iznimno kompleksni sustavi, algoritmi i softveri. Upravo zbog toga i najmanja pogreška ili razlika u radu sustava može imati veliki utjecaj na performanse.

"Male razlike, bilo što što ne funkcionira kako treba, mogu imati ogroman utjecaj, posebno na stazama poput Spa-Francorchampsa", objasnio je Piastri.

Australac je naglasio kako vozači u takvim situacijama često nemaju mogućnost reagirati ili prilagoditi vožnju jer jednostavno ne mogu kontrolirati kada će bolid isporučiti dodatnu električnu snagu.

"Teško je kada u ključnim trenucima utrke neke stvari jednostavno nisu u vašim rukama", dodao je vozač McLarena.

Posebno je zanimljiv bio njegov odgovor na pitanje osjeća li se ponekad više kao "putnik u programu umjetne inteligencije koji se još uvijek razvija" nego kao vozač koji u potpunosti kontrolira bolid.

"Ponekad, da", priznao je Piastri.

Kao primjer je izdvojio posljednju utrku na Spa-Francorchampsu, gdje su problemi s isporukom energije bili posebno izraženi. Objasnio je kako je tijekom pojedinih dijelova kruga bolid vozio gotovo isključivo na motor s unutarnjim izgaranjem, dok je u drugim trenucima imao punu podršku baterije.

"Čudan je osjećaj kada u nekim zavojima imate određenu količinu snage, a u drugima potpuno drugačiji odgovor bolida. U Belgiji je to bilo posebno frustrirajuće, ne samo za mene nego i za mnoge druge vozače. Male razlike u kodu i postavkama koje su inženjeri uspjeli pronaći napravile su veliku razliku u vremenima krugova", objasnio je Australac.

Piastrijeve riječi tako su otvorile zanimljivu raspravu o budućnosti Formule 1, u kojoj tehnologija ima sve veću ulogu, ali vozači sve češće upozoravaju da se granica između njihove vještine i mogućnosti samog bolida počinje opasno brisati.