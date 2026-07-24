Beganović najbrži na Hungaroringu u dramatičnom treningu Formule 2

Švedski vozač Dino Beganović postavio je najbrže vrijeme na slobodnom treningu Formule 2 za Veliku nagradu Mađarske. U sesiji koja je bila sve samo ne mirna, vozač tima DAMS Lucas Oil pokazao je izvanrednu brzinu i smirenost te s vremenom 1:30.720 zasjeo na vrh poretka. Trening je obilježila velika borba na stazi, iznimno male razlike među vodećim vozačima i jedan prekid uzrokovan izlijetanjem, što je dodatno zakompliciralo pripreme timova za ostatak vikenda.

Kaotični početak na prljavoj stazi

Od samog početka 45-minutnog treninga bilo je jasno da vozače čeka težak zadatak. Staza Hungaroring, poznata po svojim zavojitim i tehnički zahtjevnim dionicama, dočekala ih je prljava i s vrlo malo prianjanja. To je stvorilo probleme brojnim natjecateljima koji su se borili da pronađu optimalnu putanju i zagriju gume. Već u ranoj fazi vidjeli smo nekoliko pogrešaka. Joshua Dürksen i Rafael Câmara bili su među prvima koji su osjetili izazove staze, s izlijetanjima u posljednjem zavoju koja su, srećom, prošla bez većih posljedica.

Unatoč teškim uvjetima i ranoj pogrešci, upravo je Câmara bio taj koji je postavio početni ritam. Brazilac je odvozio krug za 1:31.484 i time postavio prvo referentno vrijeme sesije, pokazavši da se i na skliskom asfaltu može pronaći brzina. Vozači su se postupno prilagođavali, a vremena su se polako spuštala kako se na stazi stvarala čišća trkaća linija. Ipak, osjećaj nesigurnosti i nepredvidivosti ostao je prisutan tijekom cijelog prvog dijela treninga.

Boyin incident prekida akciju

Kako se sesija približavala svojoj polovici, drama je dosegla vrhunac. Mari Boya, vozač Campos Racinga, izgubio je kontrolu nad svojim bolidom. Nakon snažnog kočenja na prilazu prvom zavoju, njegov bolid je proklizao i završio u zaštitnoj ogradi. Udarac je bio dovoljno jak da prouzroči štetu na bolidu i natjera suce utrke da odmah istaknu crvenu zastavu. Prekid je bio neizbježan kako bi redari mogli sigurno ukloniti oštećeni bolid i provjeriti stanje zaštitne ograde.

Ovaj incident nije samo uništio Boyin trening, već je poremetio ritam i planove svih ostalih timova. Vozači su se morali vratiti u boksove, a dragocjeno vrijeme za testiranje i prikupljanje podataka nepovratno je izgubljeno. Prekid je stvorio dodatnu napetost jer je svima bilo jasno da će nakon nastavka sesije imati vrlo malo vremena za postavljanje brzih krugova.

Sprint do cilja u posljednjim minutama

Nakon što je staza očišćena, sesija je nastavljena, a vozačima je na raspolaganju ostalo samo pet minuta. Uslijedio je pravi sprint i borba za svaku stotinku sekunde. Gabriele Minì iz tima MP Motorsport prvi je iskoristio priliku i postavio novo najbrže vrijeme od 1:30.744, čime je preuzeo vodstvo. Činilo se da će Talijan zadržati prvo mjesto, no drama se nastavila.

Nikola Tsolov bio je sljedeći koji je napao vrh. Mladi Bugarin odvozio je krug koji je bio brži od Minìjevog, ali njegova radost bila je kratkog vijeka. Suci su obrisali njegovo vrijeme zbog prekoračenja granica staze u posljednjem zavoju, što je jedna od najčešćih zamki Hungaroringa. Taj trenutak otvorio je vrata Dini Beganoviću, čije je prethodno postavljeno vrijeme sada bilo dovoljno za prvo mjesto. Iako je Šveđanin u svom posljednjem pokušaju bio najbrži u završnom sektoru, nije uspio dodatno popraviti svoje vrijeme, no to nije bilo ni potrebno. Zadržao je vodeću poziciju ispred Minìja za samo 0,015 sekundi. Nico Varrone zaokružio je nevjerojatno izjednačenu vodeću trojku, sa zaostatkom od samo 0,021 sekunde.

Iza vodećeg trojca, Tsolov se morao zadovoljiti četvrtim mjestom, ispred Câmare i Alexandera Dunnea koji su zaokružili prvih šest. Ovako male razlike obećavaju izuzetno uzbudljive kvalifikacije i utrke koje slijede.