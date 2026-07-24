'Mađarska je zbog ovih stvari specifična, a treća iteracija Macarena krila bit će uspješna'

Velika nagrada Mađarske, posljednja utrka u sezoni Formule 1 prije ljetne pauze, održava se ovoga vikenda, od 24. do 26. srpnja, a prijenos utrke i cijelog trkaćeg vikenda bit će dostupan na kanalima RTL-a te na platformi Voyo.

Mađarska nudi potpuno drugačiju stazu u odnosu na ono što smo gledali u Belgiji pa i na Silverstoneu prije toga. Kome bi mogla odgovarati ova konfiguracija pitali smo Ivana Peovića, našeg stručnog suradnika za Formulu kojeg možete svake nedjelje gledati u podcastu Planet Formula.

"Teško je reći kome će odgovarati, ali mislim da će opet biti borba između Mercedesa i Ferrarija. Mogu sigurno reći da ćemo gledati nešto klasičnije utrkivanje nalik prošlim sezonama nego što je to bilo u Belgiji. Još mogu reći i da će Aston Martin biti napokon bolji.

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Imamo novu regeneraciju, nema toliko duge ravnice, ima dosta zavoja i zona gdje se mora jako kočiti što je dobro za obnavljanje baterije. Moje mišljenje je da će opet Ferrari i Mercedes biti ispred ostalih, ali dosta će sve ovisiti o kvalifikacijama. Tko dobije čisti zrak u utrci, u prednosti", najavio je Ivan.

Veće šanse McLarenu, pak, daje Marko Špoljar.

"McLaren je uveo neka poboljšanja, a jedno od njih je ono čuveno Macarena krilo, krilo koje se okreće oko svoje osi i koje je Ferrari predstavio na početku sezone pa ga je kasnije s manje uspjeha kopirao Red Bull koji ga je skinuo jer je Max Verstappen inzistirao. Sada ćemo vidjeti treću iteraciju tog krila, ovoga puta u režiji dizajnerskog tima McLarena i imam osjećaj da bi im to moglo uspjeti i da će iznenaditi u Mađarskoj", najavio je Špoljar.

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Hungaroring je poznat kao tehnička i zavojita staza na kojoj je pretjecanje vrlo teško, zbog čega je i zovu "Monako bez zidova" i u njoj će kvalifikacije, koje se održavaju u subotu, imati ključnu ulogu.

"Definitivno će kvalifikacije igrati veliku ulogu", kaže nam Paola Markek, treća članica našeg stručnog tima kojeg gledate na našem portalu svake nedjelje kao i u emisijama RTL-a. "Veliku ulogu će igrati i snaga pogonskih jedinica, odnosno snaga baterije i pogonske jedinice i to će pokazati koji će biti jači bolid na stazi. To bi trebalo favorizirati Mercedes, ali su poboljšanja napravili i Ferrari i McLaren. U Q1 i Q2 ćemo vidjeti standardno da su podjednaki, a onda će se u Q3 odigrati ključne stvari.

Mislim da Ferrari neće previše zaostajati, to temeljim na izjavama koje su davali Leclerc i Hamilton, mislim da su popravili neke stvari koje su promašili u Spa i u Silverstoneu i da će biti konkurentniji u Mađarskoj, a onda i u drugom dijelu sezone", priča nam Paola.

'Za gledatelje je staza u Mađarskoj jedna od najpraktičnijih'

S obzirom na ljetne vrućine, ulogu će imati i degradacija guma.

"Očekuje se hladnije vrijeme nego inače, možda i malo kiše u subotu i svakako će biti zanimljivo vidjeti strategiju s gumama. Često hladnija utrka favorizira Mercedes, ali bit će zanimljivo jer su donesene promjene na bolidima baš za Mađarsku zbog specifičnosti staze. Postoji i četrdeset posto šanse da će se pojaviti Safety car za svaku VN Mađarske i mogli bi imati i taj detalj zanimljivost", rekla je Paola Markek.

Foto: Screenshot RTL

Ovo će biti posljednja utrka prije ljetne pauze od tri tjedna. Što ćemo pratiti za to vrijeme, pitali smo Ivana.

"Po pravilima FIA-e prva dva tjedan se ne smije apsolutno ništa raditi na bolidima, ne smije se niti jedan šaraf pomaknuti i timovi su praktički potjerani na godišnji odmor. Ono što će biti zanimljivo su razne rošade u timovima, odnosno priče i naklapanja o tkome tko će u koju momčad, tko više neće biti u F1, tko će biti novi vozači i slične sapunice. Te ljetne peripetije ćemo pratiti", otkrio nam je Ivan.

Marko Špoljar je nekoliko puta prisustvovao uživo utrkama u Mađarskoj pa nam može prenijeti svoja iskustva.

"Staza u Mađarskoj je jedna od najpraktičnijih u F1 jer je u predgrađu Budimpešte i možeš biti smješten u centru Budimpešte i onda podzemnom željeznicom stići do vlaka koji još 30-ak minuta putuje do postaje blizu stazi. Što se tiče praktičnosti za publiku, to je jedna od boljih staza ako imate kartu za tribinu jer ćeš moći ispratiti gotovo cijelu stazu što baš nije slučaj s mjestima na livadi koja su jeftinija, li je velika gužva i do dobrih mjesta je teško doći.

Ako ne dođeš rano ujutro na livadu, morat ćeš veći dio utrke gledati na mobitelu na platformi Voyo. Zato je svakako bolje imati karee za tribinu jer se vidi veliki dio staze. Kad sam bio prošle godine vidio sam da su obnovili jedan dio glavne tribine na startno ciljnom pravcu i to izgleda jako dobro", prenio nam je svoja iskustva Marko.

Tko će pobijediti?

Ivan Peović: Charles Leclerc

Marko Špoljar: Lando Norris

Paola Markek: Lewis Hamilton