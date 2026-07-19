Pogledajte najuzbudljivije trenutke Velike nagrade Belgije

Talijanski tinejdžer Kimi Antonelli odnio je svoju šestu pobjedu sezone na Velikoj nagradi Belgije, no njegov put do najviše stepenice pobjedničkog postolja na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps bio je sve samo ne jednostavan.

Utrku prepunu drame obilježio je sudar u prvom krugu koji je eliminirao njegovog momčadskog kolegu i glavnog rivala za naslov, Georgea Russella, kao i dva kontroverzna incidenta u koja je bio uključen Lewis Hamilton.

Britanski dvoboj završio u šljunku

Sva svjetla pozornice već su na samom startu bila uperena u dvoboj britanskih vozača. George Russell, koji je startao kao treći, dobro je krenuo, no onda su počeli problemi. Na dugačkom Kemmel pravcu njegov Mercedes je naglo izgubio snagu zbog problema s baterijom. "Bio sam sporiji od bolida Formule 2", frustrirano je kasnije komentirao Russell, kojeg su zbog toga prestigla tri bolida. Našao se u poziciji u kojoj nije trebao biti - rame uz rame s bivšim momčadskim kolegom, Lewisom Hamiltonom, u borbi za poziciju na ulasku u zavoj Les Combes. U tom trenutku, Hamiltonov Ferrari je blago proklizao, došlo je do kontakta i Russellov je bolid poslan u šljunčanu zamku. Bio je to kraj utrke za njega i težak udarac njegovim šampionskim ambicijama. Iako je Hamilton preko radija poručio momčadi kako "nije imao prijanjanja na prednjem kraju", suci su ga proglasili odgovornim za incident koji je izbacio Georgea Russella iz utrke i dodijelili mu kaznu od pet sekundi. Sam Russell je događaj nazvao "trkaćim incidentom", ali je istaknuo da je glavni krivac za sve bio problem s bolidom.

Ferrarijeva kocka i Antonellijev povratak

Dok se drama odvijala iza njega, Kimi Antonelli je nakon sigurnosnog automobila preuzeo kontrolu nad utrkom. Iako je na samom startu na trenutak izgubio vodstvo od Maxa Verstappena, brzo ga je vratio i počeo graditi prednost. No, tada je virtualni sigurnosni automobil (VSC) u potpunosti promijenio tijek događaja. Ferrari je iskoristio priliku za savršen strateški potez i pozvao Charlesa Leclerca u boks na promjenu guma uz minimalan gubitak vremena. Monegašanin je tako preuzeo virtualno vodstvo. Antonelli, koji je u boks ušao pod normalnim uvjetima, našao se iza Leclerca i morao je krenuti u potjeru. Nakon što je prestigao Landa Norrisa koji je bio na drugačijoj strategiji, Talijan je počeo metodično smanjivati zaostatak za vodećim Ferrarijem. Svoju brzinu i mirnoću demonstrirao je u 34. krugu, kada je iskoristio DRS na Kemmel pravcu i čistim manevrom preuzeo vodstvo koje nije ispuštao do kraja. Na kraju je slavio s gotovo dvije sekunde prednosti ispred Leclerca, dok je Max Verstappen u Red Bullu završio na usamljenom trećem mjestu.

Nova drama u boksu

Kao da kazna za sudar nije bila dovoljna, Lewis Hamilton se našao u središtu još jednog incidenta, ovoga puta tijekom zaustavljanja u boksu u 20. krugu. Dok je odrađivao svoju kaznu od pet sekundi, Ferrarijeva momčad signalizirala mu je zeleno svjetlo za povratak na stazu. Međutim, jedan od mehaničara je u posljednji trenutak pokušao napraviti prilagodbu na prednjem krilu. Hamilton je krenuo i desnim prednjim kotačem zakačio mehaničara, koji je pao na tlo. Srećom, prošao je bez ozljeda. "Srce mi je stalo na sekundu", poručio je zabrinuti Hamilton preko radija. Zbog nesigurnog puštanja bolida pokrenuta je istraga, no sedmerostruki svjetski prvak izbjegao je dodatnu kaznu. Umjesto njega, kažnjena je momčad Ferrarija s 30.000 eura. Hamilton je utrku završio na četvrtom mjestu.

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