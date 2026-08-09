Sinj ove nedjelje živi samo za jedno: 'Osjećamo se kao da smo centar svijeta'

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ALKARSKI ŠUŠUR /

Cetinska krajina bila je u znaku 311. Sinjske alke. Sinj je tijekom dana živio u svečanom ozračju, a oko 40 tisuća posjetitelja iščekivalo je novog slavodobitnika.

Među alkarima je bio i pobjednik Bare Jure Domazet Lošo, koji je uoči natjecanja poručio da očekivanja nisu mala.

"Uznojimo se sad i to traje do večeras. Pošto smo feštali na Bari, jučer smo imali malo problema, nismo mogli pogoditi alku, ali sredili smo to", rekao je Domazet Lošo.

Tradicija, alkarske odore, budnica, domaći specijaliteti i tisuće posjetitelja još su jednom pretvorili Sinj u središte događanja, dok se na trkalištu 17 alkara kopljanika borilo za titulu slavodobitnika.

Više pogledajte u prilogu.