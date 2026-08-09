Alka okupila politički vrh, Bulj udario na Vladu: 'Danas će se ovdje samo naslikavati'

Vrhunac je alkarskih svečanosti. U 17 sati počinje 311. Sinjska alka. U gradu je od ranog jutra živo, a pripreme su trajale do posljednjeg trenutka.

Za naslov slavodobitnika bori se 17 alkara kopljanika koji će kroz tri trke pokušati pokazati preciznost vještinu, hrabrost i sigurnu ruku. U Sinj su stigle tisuće posjetitelja kako bi pratile ovu drevnu vitešku igru koja je pod zaštitom UNESCO a.

Sinj je i glavno odredište hrvatskog političkog vrha. Vladajući, ali i oporba poslali su i političke poruke.

Politički vrh u Sinju

U Sinj su stigli predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, koji je srdačno pozdravljao okupljene, kao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Domaćin Miro Bulj kritizirao je Vladu i traži pokretanje postupka osnivanja Opće bolnice Sinj. Evo i što odgovara premijer.

"Što se tiče Alke, mi smo oni koji od srca podržavaju Alku. Mislim da se to jedinstvo osjeća oko potpore Alci u svim krajevima Hrvatske", kaže Andrej Plenković, predsjednik Vlade.

"Danas je bitno da sve bude u najboljem redu, ali danas će se ovdje naslikavati oni koji su ukinuli rodilišta i usluge zdravstva. Ukinuti rađanje, premijer i ministrica udarili su na same temelje našeg ponosa", kaže gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

Alkari neće imati lak zadatak

Iz Sinja se uživo za RTL Danas javila reporterka Tea Mihanović, koja kaže da je sve spremno od jutra. Cijela Cetinska kraja je na nogama. Očekuje se 40 tisuća ljudi.

DHMZ je danas izdao upozorenje za opasno vrijeme, što je velika razlika u odnosu na lani, kada je zbog kiše Alka morala biti odgođena.

Ako je suditi po Bari i Čoji koje su joj prethodile Alki, neće imati nimalo lak zadatak. Bilo je neizvjesno do samoga kraja, a prvi put u povijesti Bara je zbog kiše odgođena i ušla u noćne sate.

Nakon tradicionalnog kulturno-sportskog spektakla, svečani dan završit će koncertom Siniše Vuce na Trgu dr. Franje Tuđmana.

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