Niko Kovač srušio Arsenal usred Londona i osvojio Emirates Cup

Borussia Dortmund Nike Kovača pobijedila je Arsenal 3:2 na Emirates stadionu u Londonu i osvojila Emirates Cup.

Kovačeva ekipa je sjajno ušla u utakmicu i brzo stigla do prednosti od dva gola. Za 1:0 zabio je Samuele Inacio u šestoj minuti, a Konstantinos Karetsas udvostručio je vodstvo Borussije u 29. minuti.

Arsenal je smanjio zaostatak u 54. minuti pogotkom Ethana Nwanerija, ali četiri minute kasnije Joane Gadou svojim pogotkom vraća Borussiji prednost od dva gola (3:1).

Do kraja utakmice Arsenal je uspio smanjiti zaostatak, za 2:3 pogodio je Viktor Gyökeres iz jedanaesterca.

Nakon toga Topnici su svim silama pokušali stići do izjednačenja, u završnici utakmice Martinelli je zatresao mrežu, no njegov gol je poništen zbog zaleđa pa je Dortmund sačuvao rezultat i osvojio Emirates Cup.

Unatoč pobjedi njemačke momčadi, sukladno dogovoru klubova uoči dvoboja, izvođeni su jedanaesterci u kojima je londonska ekipa bila uspješnija s 5-4.

🏁 FULL-TIME (Friendly)



Borussia Dortmund beat Arsenal to win the friendly Emirates Cup. 🏆🔥 pic.twitter.com/s51Obg8qge — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) August 9, 2026