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CRNO-ŽUTO SLAVLJE /

Niko Kovač srušio Arsenal usred Londona i osvojio Emirates Cup

Niko Kovač srušio Arsenal usred Londona i osvojio Emirates Cup
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Foto: CARLOS JASSO/AFP/Profimedia

Borussia Dortmund pobijedila Arsenal 3:2

9.8.2026.
17:59
M.G.
CARLOS JASSO/AFP/Profimedia
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Borussia Dortmund Nike Kovača pobijedila je Arsenal 3:2 na Emirates stadionu u Londonu i osvojila Emirates Cup.

Kovačeva ekipa je sjajno ušla u utakmicu i brzo stigla do prednosti od dva gola. Za 1:0 zabio je Samuele Inacio u šestoj minuti, a Konstantinos Karetsas udvostručio je vodstvo Borussije u 29. minuti.

Arsenal je smanjio zaostatak u 54. minuti pogotkom Ethana Nwanerija, ali četiri minute kasnije Joane Gadou svojim pogotkom vraća Borussiji prednost od dva gola (3:1).

Do kraja utakmice Arsenal je uspio smanjiti zaostatak, za 2:3 pogodio je Viktor Gyökeres iz jedanaesterca.

Nakon toga Topnici su svim silama pokušali stići do izjednačenja, u završnici utakmice Martinelli je zatresao mrežu, no njegov gol je poništen zbog zaleđa pa je Dortmund sačuvao rezultat i osvojio Emirates Cup.

Unatoč pobjedi njemačke momčadi, sukladno dogovoru klubova uoči dvoboja, izvođeni su jedanaesterci u kojima je londonska ekipa bila uspješnija s 5-4.

ArsenalNiko KovačBorussia DortmundEmirates CupLondon
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