Olivia Wilde zna tajnu savršenog izgleda: Bijele traperice mogu izgledati profinjeno

Bijele traperice imaju mnogo lica: izvrsna su protuteža za klasični plavi traper, omiljeni ljetni komad i ostvarenje snova za ljubitelje obalnog stila odijevanja. No, mogu li biti i zvijezda crvenog tepiha?

Glumica Olivia Wilde na premijeri filma "I Want Your Sex" u Los Angelesu dokazala je da je to itekako moguće. Njezin je odabir pokazao da ovaj svestrani komad, uz prave dodatke, može izgledati nevjerojatno profinjeno i skupo.

Neočekivani odabir za crveni tepih

Glumica je elegantne bijele traperice ravnog kroja kombinirala sa strukturiranim crnim sakoom koji je ležerno prebacila preko bijele košulje. Cjelokupni dojam zaokružila je parom jednostavnih crnih salonki.

Iako je ova kombinacija, nadahnuta muškom modom, na prvu djelovala vrlo skupocjeno, njezina se tajna krije u bezvremenskim komadima koje je lako uklopiti u svaku garderobu, piše People.

Kombinacija Olivije Wilde savršen je primjer kako stvoriti dojam "tihog luksuza" koristeći četiri osnovna komada. Svaki od njih je investicija za sebe, a zajedno čine formulu za stil koji nikada ne izlazi iz mode.

Čvrsti, ali udobni traper

Ključni element su, naravno, bijele traperice. Da bi izgledale elegantno, važno je odabrati model od debljeg i čvršćeg trapera koji nije proziran. Iako su takvi modeli opisani kao "kruti", prema iskustvima kupaca, oni su istovremeno "tako mekani i udobni".

To je presudno za cjelodnevnu udobnost. Strukturirani dizajn i čvrsto tkanje odlike su izdržljivijeg trapera koji odjevnoj kombinaciji daje stabilnost. Ako ste se zasitili tankih materijala i želite se vratiti nečem konkretnijem, ovakav model je pun pogodak.

Foto: Profimedia

Sako kao vječna investicija

Kvalitetan sako jedna je od onih investicija u garderobu koja vas nikada neće iznevjeriti. Idealan je za bezbroj situacija, od poslovnih sastanaka do posebnih događaja, ali i za svaku priliku kada želite svojem izgledu dodati dozu profinjenosti.

Mekani modeli s daškom rastezljivog elastina pametan su izbor koji se opisuje kao "moderni klasik" te ste u njemu nesputani i možete nesmetano pomicati ruke, što je ključno za komad koji se često nosi.

Svestranost elegantne bluze

Luksuzne bluze također se ubrajaju u temeljne komade garderobe iz jednostavnog razloga: funkcioniraju jednako dobro uz lepršave hlače kao i uz bijele traperice. Pristup Olivije Wilde čvrsto je premostio jaz između ležernog i svečanog, spajajući se negdje u sredini kako bi ponudio jedinstven pogled na opušten, a opet luksuzan stil.

Idealna bluza za ovakav izgled lagana je i ima prekrasan pad, što su mnogi opisali kao "izuzetno laskavo". Iako djeluje "vrlo luksuzno", zahvaljujući nešto kraćem kroju i prozračnom pristajanju savršeno se uklapa i u ležernije kombinacije.

Moć klasičnih salonki

Nikada se ne smije podcijeniti vrijednost dobrog para salonki, pogotovo kada su bezvremenske poput klasičnih crnih modela. To je suštinska "cipela moći" koja trenutno dodaje dozu klase svakoj kombinaciji.

Kao što je Wilde pokazala, one izgledaju savršeno kada se upare s bijelim trapericama i crnim sakoom. Cipele sa špicastim vrhom vizualno izdužuju nogu, a važno je pronaći model koji je udoban i ne steže.

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