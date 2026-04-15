Šest komada odjeće koje stručnjaci nikada ne kupuju po punoj cijeni: 'Završe na rasprodaji'

Ako ste upravo kupili džemper od kašmira po punoj cijeni, možda je vrijeme da preispitate svoju strategiju kupovine. Barem je to savjet modnih stilista kojima je slaganje odjevnih kombinacija posao i koji iz iskustva znaju da se za gotovo svaki komad odjeće, uz malo strpljenja, može dočekati sniženje.

Šest komada odjeće koje ne morate kupovati po punoj cjeni

Stručnjaci za modu i stil otkrili su koje komade nikada ne plaćaju punom cijenom te podijelili svoje najbolje savjete za pametniju i jeftiniju kupovinu. Ključ je u prepoznavanju kategorija odjeće koje gotovo uvijek završe na rasprodaji i planiranju kupovine unaprijed.

Džemperi od kašmira i vune

Kvalitetno pletivo neizostavan je dio svake garderobe, no cijene džempera od stopostotne vune ili kašmira mogu biti vrlo visoke. Srećom, ovo je jedna od kategorija koje se najčešće nađu na sezonskim sniženjima. Pametna kupovina bez žrtvovanja kvalitete jednostavna je kada su u pitanju vuneni džemperi, jer se klasični modeli rijetko mijenjaju iz sezone u sezonu. Stoga je strateško ulaganje tijekom razdoblja sniženja najbolji pristup.

Stilisti savjetuju i istraživanje ponude u trgovinama rabljenom robom. Vintage muški džemperi od kašmira, proizvedeni prije 2000-ih, često su pleteni od duljih vlakana, što ih čini gušćima i otpornijima na stvaranje mucica u usporedbi s novim kašmirom. Osim toga, vintage komadi često imaju više karaktera, kvalitetnije su izrađeni i napravljeni su od prirodnih materijala, što ih čini dugotrajnijima.

Kvalitetan traper

Gotovo svatko u ormaru ima barem nekoliko pari traperica. Ovisno o brendu, cijena kvalitetnog para može biti prilično visoka, no plaćanje pune cijene gotovo nikada nije nužno.

Razlog je jednostavan: traperice gotovo uvijek idu na sniženje. Bilo da se radi o dizajnerskom paru ili omiljenom svakodnevnom brendu, traperice su jedan od onih artikala koji se redovito mogu pronaći po sniženim cijenama. Outlet trgovine i sezonske rasprodaje idealna su mjesta za pronalazak kvalitetnih traperica za djelić originalne cijene. Neki proizvođači nude i programe zamjene u kojima možete donijeti svoje stare traperice i dobiti popust na kupnju novih.

Kaputi i jakne

Kada se vrijeme promijeni, kupovina kaputa ili jakne može se činiti hitnom, no strpljenje se i ovdje isplati. Trgovci redovito snižavaju cijene vanjske odjeće već sredinom sezone, a na kraju sezone popusti postaju još veći. Ukoliko se ne radi o zaista posebnom, investicijskom komadu, isplati se pričekati.

Vintage kaputi također su odličan izbor jer su često izrađeni s izvanrednom vještinom i od materijala koje je danas teško pronaći. Na taj način ne samo da štedite i čuvate okoliš, već dobivate jedinstven komad koji nitko drugi ne nosi.

Dizajnerski modni dodaci

Ako sanjate o klasičnoj dizajnerskoj torbici, najbolja opcija je potražiti je na tržištu rabljene robe. Ključ uspjeha je redovito praćenje specijaliziranih stranica i ciljana potraga za određenim modelom.

Tako možete pratiti kretanje cijena i dostupne boje. Tržište rabljene luksuzne robe puno je kultnih torbi i dodataka koji su možda bili dio ograničenih izdanja ili se više ne proizvode. Mnogi ljubitelji mode preferiraju vintage torbice jer vole osjećaj da taj komad već ima svoju povijest, a često je i kvalitetnije izrade po povoljnijoj cijeni.

Komadi vođeni trendovima

Ova kategorija uključuje specifične boje koje su popularne jednu sezonu, a sljedeću već zaboravljene, komade s upadljivim logotipima ili neobične krojeve i uzorke. Trendovi se kreću brzo, a isto vrijedi i za sniženja. Sve što je očito vezano za neki mikrotrend ima kratak vijek trajanja.

Takvi komadi gotovo uvijek završe na sniženju od 40 do 70 posto unutar nekoliko tjedana. Stručnjaci savjetuju da se puna cijena plaća samo za bezvremenske komade koji će godinama biti dio garderobe, a ne za prolazne hirove.

Odjeća za posebne prigode

Haljine za vjenčanja i svečana odijela mogu biti prilično skupi, pogotovo ako za svaku prigodu kupujete nešto novo. Sjajan savjet je potražiti odjeću iz "umirovljene" ponude servisa za iznajmljivanje odjeće. Te tvrtke moraju redovito obnavljati svoju ponudu, pa se kod njih mogu pronaći komadi vrhunskih dizajnera po znatno nižim cijenama. Budući da se odjeća profesionalno čisti nakon svakog nošenja, često je u boljem stanju od izložbenih primjeraka u trgovinama.

Kako kupovati pametnije?

Stručnjaci se slažu: strpljenje, kupovina s namjerom, poznavanje vlastitog stila i prepoznavanje onoga što vam zaista nedostaje u ormaru najbolji su načini za pametnu kupovinu. Prije nego što nešto kupite, razmislite o materijalu i izradi te kako će se taj komad uklopiti u vašu postojeću garderobu. Pokušajte zamisliti barem tri različite kombinacije s odjećom koju već posjedujete. Ako vam to ne uspijeva, vjerojatno nije vrijedno kupnje, čak ni na sniženju. Jedan od najboljih savjeta jest uvesti pravilo od 48 sati prije kupnje bilo čega što nije nužno. To pomaže odvojiti stvarnu potrebu od trenutnog poriva. Pametna kupovina svodi se na donošenje promišljenih odluka i dodavanje komada koji odgovaraju vašem stvarnom životnom stilu.

