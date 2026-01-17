Je li muževnost stvar prošlosti? Pogledajte kako izgledaju suvremeni muškarci

Tjedan muške mode u Milanu, vječni epicentar stila, ponovno je postavio ključno pitanje: kako danas izgleda suvremeni muškarac? Na pisti modne kuće Ralph Lauren, predstavljene u sklopu Milan Fashion Weeka za sezonu jesen/zima 2026./2027., dominirali su krojevi koji se svjesno odmiču od klasične muške elegancije. Umjesto očekivanih odijela i kravata, kolekcija je ponudila slobodnije siluete, naglašenu individualnost i estetiku koja briše tradicionalne granice između muške i ženske mode, jasno poručivši da se pojam muževnosti u modi nepovratno mijenja.