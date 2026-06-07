Žene rođene u ova četiri znaka će zatrudnjeti tijekom ljeta: Provjerite jeste li među njima

Ljeto donosi jedinstvenu kozmičku energiju koja će, prema astrološkim predviđanjima, biti iznimno poticajna za proširenje obitelji.

Dok planeti iscrtavaju svoje putanje na nebeskom svodu, otvaraju se vrata za nove početke i životne preokrete. Posebno se ističe tranzit Jupitera, planeta sreće, ekspanzije i blagostanja, čiji će utjecaj stvoriti plodno tlo za ostvarenje snova o roditeljstvu.

Iako će svi znakovi osjetiti ovaj val pozitivne energije, za četiri horoskopska znaka zvijezde su pripremile poseban blagoslov, nagovještavajući dolazak prinove.

Kozmički vjetar u leđa za nove početke

Ključni astrološki događaj ljeta je ulazak moćnog Jupitera u vatreni znak Lava 30. lipnja, gdje će boraviti idućih godinu dana. Lav je znak koji vlada kreativnošću, djecom, srcem i životnom radošću, a Jupiterov ulazak u ovo polje donosi ekspanziju upravo na tim područjima.

Astrolozi ovaj tranzit često povezuju s početkom takozvanog "baby booma", razdoblja u kojem se povećava broj trudnoća i rođenja. Energija Jupitera u Lavu potiče optimizam, samopouzdanje i želju za stvaranjem, što ga čini savršenim kozmičkim saveznikom za sve one koji žele postati roditelji.

Ova planetarna konfiguracija ne donosi samo prilike, već i osjećaj da je sve moguće i da je pravo vrijeme za hrabre životne korake, poput osnivanja ili proširenja obitelji.

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Ovan: Vrijeme je za ulogu života

Za temperamentne i energične ovnove, 2026. godina predstavlja razdoblje duboke osobne transformacije. Ulazak Saturna, planeta strukture i odgovornosti, te Neptuna, planeta snova i intuicije, u njihov znak potiče ih na redefiniranje vlastitog identiteta.

Mnoge ovnice osjetit će snažan unutarnji poziv da prihvate novu, nježniju stranu sebe i zakorače u ulogu majke. Astrološka predviđanja ističu da bi posebno plodan period mogao biti između 17. i 21. svibnja, kada se njihov vladar Mars spaja s karmičkim čvorom budućnosti.

Ova rijetka konstelacija može donijeti iznenadnu i laku trudnoću, čak i onima koji je nisu aktivno planirali. Ovnovi su poznati kao rođeni vođe, a kao roditelji, svoju će djecu odgajati s puno ljubavi, strasti i discipline, potičući ih da budu hrabri i neovisni.

Rak: Emocionalno ispunjenje i ostvarenje snova

Rakovi su prirodni njegovatelji Zodijaka, a san o toplom obiteljskom gnijezdu duboko je utkan u njihovu bit. Godina 2026. donosi im ostvarenje najdubljih želja. Jupiterov tranzit kroz njihovo polje plodnosti tijekom sredine godine djeluje kao kozmički blagoslov koji pojačava šanse za začeće.

Zvijezde su savršeno posložene da rakovi dožive emocionalno ispunjenje kroz roditeljstvo. Njihova urođena empatija, strpljenje i sposobnost pružanja bezuvjetne ljubavi čine ih idealnim roditeljima.

Dom koji stvaraju bit će sigurno utočište u kojem će njihova djeca rasti okružena toplinom i sigurnošću. Za rakove koji već dugo priželjkuju prinovu, ovo je godina u kojoj se snovi pretvaraju u stvarnost.

Foto: ChatGPT

Blizanci: Godina promjena i mogućih dvostrukih blagoslova

Komunikativne i svestrane blizance u 2026. godini očekuju velike životne promjene i iznimno plodna razdoblja. Njihova znatiželjna priroda i otvorenost prema novim iskustvima sada se usmjeravaju prema obiteljskom životu.

Prema astrološkim prognozama za plodnost, posebno je povoljan datum 6. lipanj, kada mladi Mjesec u njihovom znaku otvara vrata za brzu i zdravu trudnoću.

Zanimljivo je da se uz ovaj period često veže i povećana mogućnost začeća blizanaca, što je u skladu s dualnom prirodom ovog znaka. Još jedan značajan datum je 15. prosinac, kada pun Mjesec u Blizancima u konjunkciji s Jupiterom može donijeti vijest o trudnoći.

Blizanci će kao roditelji biti zabavni, opušteni i uvijek spremni na igru, potičući dječju maštu i intelektualni razvoj.

Ribe: Intuitivna trudnoća i ispunjenje želja

Za intuitivne i osjećajne ribe, kraj ljeta donosi čarobnu priliku. Pomrčina i pun Mjesec u njihovom znaku 18. rujna stvaraju snažan energetski vrtlog koji može donijeti trudnoću.

Astrolozi ističu da će Neptun, njihov vladar, i Saturn biti u konjunkciji s Mjesecom, što stvara mističnu i iznimno plodnu energiju. Neptun se često povezuje s dvostrukim blagoslovima, pa ni kod Riba nije isključena mogućnost blizanaca.

Ribe su poznate po svojoj dubokoj emocionalnosti i suosjećanju, a majčinstvo će doživjeti kao sveto putovanje i priliku za stvaranje neraskidive duhovne veze sa svojim djetetom. Njihova kreativnost i maštovitost stvorit će čaroban svijet za odrastanje.