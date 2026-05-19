Anton ima 80, a njegova supruga 41 godinu: Kritike ih ne zanimaju, uskoro stiže prinova

Legendarni južnoafrički glazbenik Anton Goosen, smatran ocem afrikaans rocka, i njegova supruga Estie, uskoro će postati roditelji. Iako je vijest o prinovi sama po sebi radosna, ono što je izazvalo lavinu komentara jest činjenica da Anton ima 80, a njegova supruga 41 godinu.

Prema pisanju brojnih medija, poput Mirrora, njihova gotovo četiri desetljeća duga razlika u godinama godinama je predmet osuda i "zlih komentara", no par poručuje kako ih tuđa mišljenja ne zanimaju i da su usredotočeni isključivo na ljubav i dolazak svog prvog zajedničkog djeteta, sina koji će se uskoro roditi.

Njihova priča dokaz je da ljubav ne poznaje granice, a dok se pripremaju za novu životnu ulogu, Anton, koji je cijeli život bio buntovnik, još jednom pokazuje da živi po vlastitim pravilima.

Susret u Londonu i život koji prkosi predrasudama

Estie i Anton upoznali su se 2008. godine u Londonu. On je bio u gradu zbog nastupa, a ona je radila kao zaštitarka u trgovini odjećom tijekom slobodne godine.

Estie je otišla na jedan od njegovih koncerata, a nakon nastupa započeli su razgovor. Ubrzo su otkrili da ih veže gradić Gansbaai u Južnoj Africi; Anton se tamo preselio godinu dana ranije, a Estie je to bio rodni grad.

Ostali su u kontaktu putem Facebooka, a kada se Estie vratila kući, njihovo prijateljstvo brzo je preraslo u ljubav. Nakon devet godina veze, odlučili su se vjenčati, što je pokrenulo val tračeva o pjevačevoj trećoj, znatno mlađoj supruzi.

"Čim izgovorim brojku, to je jedino na što se ljudi usredotoče. Ne vide kako se svakodnevno brinemo jedno o drugome i činimo dobre stvari", izjavila je Estie.

"Ljudi uvijek pretpostavljaju da je on težak ili mrzovoljan, ali on nije ništa od toga. Stalno uči nove stvari i angažiran je, ima nevjerojatan vokabular i opće znanje."

Unatoč osudama, njihova veza je čvrsta, a uskoro će je okruniti rođenjem sina. Za Antona, koji već ima dvije odrasle kćeri, ovo će biti prvi sin, dok je Estie ovo prvo dijete.

Par je vijest o trudnoći isprva podijelio samo s obitelji i prijateljima, no postalo je nemoguće sakriti trudnički trbuh na proslavi Antonovog 80. rođendana.

Dok su gosti na zabavi bili oduševljeni, komentari na društvenim mrežama bili su okrutni. Estie priznaje da je zbog nekih od njih doživjela "emotivni slom".

"Bilo je grozno, ali srećom imamo nepokolebljivu podršku svih naših prijatelja i obitelji - ljudi koji nas vole i poznaju", naglasila je.

Buntovnik koji je oblikovao glazbenu scenu

Da bismo razumjeli zašto je Anton Goosen i u devetom desetljeću života spreman na ovakav korak, potrebno je poznavati njegov životni put.

Rođen 1946. godine, Goosen je postao ključna figura u južnoafričkoj glazbi. Smatraju ga utemeljiteljem afrikaans rocka, žanra koji je do tada bio nezamisliv.

Njegov put, međutim, nije bio lak. U djetinjstvu su ga smatrali problematičnim, a učitelji su ga s devet godina htjeli premjestiti u razred za djecu s poteškoćama u razvoju. Sa 17 godina, školski savjetnik mu je rekao da odustane od glazbene karijere.

Zbog pušenja i sviranja gitare u kadi izbačen je iz internata, no to ga nije zaustavilo. Osnovao je prvi školski rock bend i nastavio slijediti svoj put. Iako se školovao za učitelja i kratko radio u struci, glazba je ostala njegova prva ljubav.

Njegov debitantski album, "Boy Van Die Suburbs" iz 1979. godine, bio je prvi album u potpunosti na afrikaansu koji je napisao i izveo sam autor, a prodan je u više od 80.000 primjeraka. Kroz ironiju i simbolizam u svojim pjesmama, prosvjedovao je protiv nepravdi aparthejda.

Tijekom karijere duge više od četiri desetljeća, Anton Goosen je objavio desetke albuma i osvojio brojne nagrade, uključujući i onu za životno djelo.

Njegova buntovna priroda često ga je dovodila u sukob s autoritetima, od ravnatelja škola do nacionalne televizije koja je zabranjivala njegove pjesme.

Nova nada i gitara koja čeka

Danas Anton živi mirnijim životom u gotovo 140 godina staroj ribarskoj kućici s pogledom na luku, koju preuređuje za dolazak sina. Gornji kat pretvara u glazbeni studio. Iako brine o Antonu, pazeći da uvijek ima kapi za oči zbog kronične suhoće, Estie kaže da je on vitalan i pun života.

Budući otac s nestrpljenjem iščekuje novu ulogu.

"Želimo mu početi puštati Mozarta. Ali ne mora postati glazbenik. Ne mora biti ragbijaš niti igrati nogomet za Manchester United", kaže Anton.

"Mora samo biti sretan. Mora biti dobra osoba. Mora voljeti druge."

Jedno je sigurno - sina će odgajati "s gitarom u ruci", a jedna ga već čeka. Svjestan je svojih godina, ali ne dopušta da ga to obeshrabri.

"Vjerojatno ću moći šutnuti loptu-dvije u njegovom smjeru i vidjeti može li je vratiti. Još sam tu, budan sam. Postoji početak i kraj i sve je prolazno, ali morate se radovati kada postoji novi život i nova nada", filozofski zaključuje glazbenik.

Ta nada utkana je i u njegov najnoviji singl "Luka", akustičnu baladu koja slavi radost koju donosi novi život, a koja je simbolično posvećena svjetlu koje vidi u očima djeteta. Za Antona i Estie, to svjetlo uskoro će obasjati njihov dom.