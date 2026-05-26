Od velikih troškova do kašnjenja plaća: Ove znakove čekaju veliki financijski problemi u lipnju

Lipanj donosi snažnu astrološku energiju koja najavljuje prijelazno razdoblje. Umjesto ustaljene rutine, ovaj mjesec potiče kretanje i svjesnost.

Dok Sunce putuje kroz blizance, a potom 21. lipnja ulazi u Raka, fokus se prebacuje s druženja na obiteljske i emocionalne prioritete.

Kraj mjeseca donosi i dvije značajne promjene: Merkur kreće retrogradno, unoseći zbrku u komunikaciju i planove, a moćni Jupiter 30. lipnja ulazi u Lava, najavljujući dugo razdoblje kreativnosti.

No, ovaj put promjena zahtijeva oprez, osobito na financijskom planu, gdje će četiri znaka Zodijaka morati mudro upravljati novcem.

Blizanci: Izazov između priljeva i odljeva

Za blizance, čija sezona vlada početkom mjeseca, lipanj donosi osjećaj da je svijet njihov. Sunce u njihovu znaku daje im energiju i samopouzdanje, a zvijezde najavljuju i mogućnost povećanja prihoda.

Ipak, astrolozi upozoravaju da se tu krije zamka. Skloni impulzivnosti, blizanci bi mogli početi trošiti novac čim on stigne. Mjesečni horoskop za lipanj, prema pisanju portala Almanac, ukazuje na to da će prihodi biti promjenjivi, što znači da razdoblja obilja mogu brzo zamijeniti ona sušnija.

Kulminacija izazova stiže 29. lipnja, kada njihov vladajući planet Merkur kreće retrogradno. To može dovesti do zastoja projekata, kašnjenja uplata i porasta neočekivanih troškova. Savjet je usredotočiti se na jednostavan proračun kako bi financije ostale stabilne.

Rak: Test zrelosti i emocionalna potrošnja

Kako se Sunce 21. lipnja premješta u njihov znak, rakovi ulaze u svoje najsnažnije razdoblje. Osjećat će se samopouzdanije, no lipanj za njih predstavlja važan test financijske i emocionalne zrelosti.

Astrološke prognoze upozoravaju da će se suočiti s izborom između kratkoročnih zadovoljstava i dugoročne stabilnosti. Budući da Merkur kreće retrogradno upravo u njihovu znaku, njihove odluke mogle bi biti vođene osjećajima, a ne logikom.

To povećava rizik od impulzivnih kupnji, osobito onih vezanih za dom ili obitelj, koje pružaju osjećaj ugode. Potrebno je održavati oprez nad potrošnjom i ulaganjima te prioritete staviti na stvarne potrebe, a ne na trenutne želje.

Produbljivanje emocionalnih veza ne smije postati izgovor za financijsku nepromišljenost.

Škorpion: Neočekivani preokreti i napet proračun

Za škorpione, lipanj će biti mjesec u kojem moraju biti spremni na sve. Planetarni utjecaji donose nepredvidljivost na financijskom planu, a nekoliko neočekivanih preokreta moglo bi ozbiljno opteretiti njihov proračun.

Ovo nije vrijeme za opuštanje, već za pažljivo praćenje troškova. Iako će krajem mjeseca osjetiti porast ambicije zahvaljujući Marsu u Blizancima, što ih može potaknuti da traže nove izvore prihoda, retrogradni Merkur istovremeno komplicira sve planove.

Komunikacijski šumovi mogu dovesti do nesporazuma u vezi s novcem ili do pogrešno protumačenih dogovora. Astrolozi savjetuju da se Škorpioni usredotoče na planiranje dugoročnog rasta umjesto na lov za brzom zaradom.

Strpljenje i strateški pristup bit će ključni u ovom nestabilnom razdoblju.

Strijelac: Vrijeme je za stezanje remena

Strijelci ulaze u lipanj s fokusom na odnose, no zvijezde ih upozoravaju da ne zanemare svoje financije. Ključni astrološki događaj za njih događa se krajem mjeseca, kada Jupiter, planet obilja, napušta njihovu zonu novca.

To je jasan signal da slijedi razdoblje u kojem će proračun postati znatno skučeniji. Iako se to može dogoditi zbog ulaganja u nešto veće i bolje, osjećaj financijskog pritiska bit će prisutan.

Retrogradni Merkur krajem mjeseca može stvoriti probleme u komunikaciji oko financijskih obveza. Srećom, pun Mjesec u Jarcu 29. lipnja pruža idealnu priliku za rješavanje postojećih financijskih problema.

To je savršen dan za pregledavanje računa, ažuriranje proračuna i podmirenje zaostalih plaćanja, što će postaviti temelje za stabilniju budućnost.