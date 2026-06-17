Izbornik i kapetan najavili Englesku: 'Hrvatska je napravila čudo, ali od povijest ne možemo živjeti'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić najavio je utakmicu Hrvatske i Engleske koja je na rasporedu za 17. lipnja u 22 sata.

"Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protivnik. Dobro smo odradili pripreme, bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni. Posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali. Pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti već pokušati prema naprijed," kazao je Dalić.

Hrvatska je na posljednja dva SP-a pod Dalićevim vodstvom osvojila srebro i broncu.

"Medalje su sjajne, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, mi smo spremni na to. Možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak. naš osnovni cilj je proći skupinu," kazao je.

Engleske novinare je zanimalo njegovo mišljenje o Luki Vuškoviću.

"Luka je veliki talent, odigrao je sjajnu sezonu. Ima veliki potencijal, on će naslijedit Gvardiola u njegovim nastupima i karijeri, pametan je i razmišlja. Vidjet ćemo što ćemo s njima protiv Engleske. On će sigurno biti nositelj hrvatske reprezentacije idućih deset godina. Za njega je najvažnije da nađe klub i da igra."

Prokomentirao je i drugog Luku, kapetana Modrića.

"On je kapetan naše ekipe, moja desna ruka na terenu. Ekipi jako puno znači da imamo nekoliko starijih igrača koji uz Luku vode ekipu. Luka svojim primjerom pokazuje kako se bori za reprezentaciju."

Dalić nije želio previše govoriti o sastavu, niti otkrivati u kojoj će formaciji zaigrati.

"Radujem me kako smo radili ovih dana i sretni smo što smo ovdje. O sastavu ne bi govorio," poručio je izbornik Dalić.

Na press konferenciji je osim izbornika bio i kapetan Luka Modrić.

"Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet SP-a. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je ima velike snove. Sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam kao igrač i kao osoba, sa svim izbornicima i suigračima," kazao je na konferenciji za medije u Dallasu.

Dodao je kako je reprezentacija od samostalnosti napravila nevjerojatne rezultate.

"Osvojila je tri medalje. Odigrali smo pregršt velikih utakmica. Međutim, ne razmišljamo dalje od sutrašnje utakmice. Primaran cilj nam je sutrašnja utakmica i prolaz skupine."

Pokušao je otkriti čarobnu formulu svoje nogometne dugovječnosti.

"Prije svega ključ su odricanje i strast za nogometom. Karijere su produžile, sada se igra do kasnih 30-tih. No, ključni su strast i mentalitet."

"Vatreni" otvaraju SP utakmicom protiv Engleske, a Modrić je otkrio kakvo je stanje u momčadi.

"Stanje u ekipi je jako dobro, odradili smo fenomenalne pripreme u svakom segmentu. Vjerujem da ćemo to sutra pokazati. Reprezentacija je izmijenjena, došla su nova lica koja daju novu snagu i dimenziju. Opet imamo dobru ekipu, za što smo sposobni vidjet ćemo na turniru, možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum. Znam da su očekivanja velika, zbog dva velika rezultata. I mi imamo velika očekivanja, ali treba ići utakmicu po utakmicu," kazao je dodavši:

"Očekuje nas teška utakmica, igrat ćemo protiv jakog suparnika, ali imamo vjeru u sebe. Utakmica protiv Engleske je važna, ali svaka je važna i druga i treća. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera. Ne mora odrediti sudbinu, ali je važna zbog samopouzdanja."

Modrić je istaknuo kako ga raduje svaka utakmica u hrvatskom dresu.

"Svaka utakmica za reprezentaciju je posebna i važna, posebno kada su u pitanju velika natjecanja. Svi želimo završiti karijeru na najbolji način. Svi ćemo dati sve od sebe. Nadam se da možemo pet donijeti navijačima mnogo radosti"

"Nogomet nikome ništa ne duguje, mi smo tu da pokušamo pokazati nabolje, svi imamo želje i snove, nekada to uspije, nekada ne, no bitno je dati maksimum i uživati."

Modrić je četiri godine proveo u Premier ligi igrajući za Tottenham. Kazao je kako su te godine učinile boljim.

"Sigurno sam napredovao, igranje u Premier ligi mi je pomoglo u nogometnom odrastanju."

Sutra će na terenu biti na suprotnim stranama s Judom Bellinghamom s kojim je dijelio svlačionicu u Real Madridu.ž

"Igrali smo dvije godine zajedno, znam kakav je talent i karakter. Od njega će nam sutra prijeti velika opasnost."

Komentirao je i teške vremenske uvjete za igru koji vladaju u SAD.

„Svima je isto, ne možemo se na to žaliti, dobro smo se aklimatizirali. Bilo je teško prva dva dana. Sutra će biti zatvoren stadion, tako da će biti lakše. Ali to neće biti presudno. Imali smo tih iskustva i s klubovima i pripremama. Ne treba se brinuti za vrijeme," zaključio je Modrić.