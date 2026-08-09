Problemi na poslu, prekidi veza: Mars u Raku donosi pravu poplavu emocija za ova četiri znaka

Početkom kolovoza 2026. godine očekuje nas značajna astrološka promjena. Planet akcije i energije, Mars, 12. kolovoza ulazi u osjetljivi znak Raka, gdje će boraviti sve do 27. rujna.

Ovaj tranzit označava preokret, usmjeravajući naš fokus s vanjskih ambicija na privatni život, dom i potragu za emocionalnom sigurnošću.

Budući da se Mars u Raku nalazi u astrološkom "padu", njegova vatrena priroda bit će prigušena, donoseći jedinstvene izazove i prilike.

Djelovanje vođeno srcem, a ne glavom

Tijekom ovog šestotjednog razdoblja, naši će postupci biti snažno obojeni osjećajima. Mars, ratnički planet, radije juriša naprijed, no vodeni znak Raka, kojim vlada Mjesec, gasi njegovu vatru, tjerajući ga da uspori i kreće se opreznije.

Umjesto logike, vodit će nas intuicija. Ipak, to ne znači da ćemo stajati na mjestu; borbenost Marsa i dalje je prisutna, ali sada se manifestira kao snažan instinkt za zaštitom onoga do čega nam je stalo. Naša energija bit će usmjerena na stvaranje sigurnog gnijezda i jačanje obiteljskih veza.

Ovo je idealno vrijeme za kućne projekte, no tranzit nosi i svoju tamniju stranu. Emocionalna reaktivnost može eskalirati, dovodeći do naglih ispada bijesa ili pasivne agresije. Potisnute frustracije i stare rane, posebice one vezane uz obitelj, mogle bi isplivati na površinu.

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Četiri znaka u središtu astrološke pozornosti

Iako će svi osjetiti promjenu u kolektivnoj energiji, četiri kardinalna znaka naći će se na prvoj crti ovog emocionalno nabijenog tranzita, jer će Mars aktivirati ključne točke njihovih natalnih karti.

Ovan: Bitke se vode unutar četiri zida

Za ovnove, kojima vlada Mars, ovaj tranzit preusmjerava njihovu golemu energiju na četvrtu kuću doma i obitelji. Njihova prirodna potreba za akcijom sada se okreće prema unutra, potičući snažan poriv za stvaranjem sigurnog okruženja.

No, ova unutarnja fokusiranost može donijeti i nemir. Potisnuti bijes vezan za obiteljske odnose ili neriješena pitanja iz prošlosti mogli bi isplivati, stvarajući napetost unutar doma.

Mogući su sukobi s članovima obitelji, no oni nose potencijal za duboko iscjeljenje ako im se pristupi s ranjivošću, a ne s tipičnom ovnovskom borbenošću. Ovo je vrijeme za postavljanje zdravih granica kako bi zaštitili vlastiti mir.

Rak: Val osobne energije i hrabrosti

S Marsom koji prolazi kroz njihov vlastiti znak, rakovi će doživjeti značajan porast energije, samopouzdanja i motivacije. Ovaj tranzit, koji se događa otprilike svake dvije godine, daje im kozmičko zeleno svjetlo da preuzmu inicijativu.

Osjećat će se hrabrije i spremnije boriti se za ono što žele, bez uobičajenog oklijevanja. Njihov animalni magnetizam bit će pojačan, a drugi će primijetiti njihovu novopronađenu odlučnost.

Ovo je razdoblje idealno za započinjanje novih projekata, no Rakovi moraju biti svjesni i izazova. S ovolikom energijom, njihova osjetljivost može se pretvoriti u pretjeranu obrambenost. Ključno je usmjeriti tu moćnu snagu u konstruktivne svrhe.

Foto: Generirao UI

Vaga: Emocionalni testovi na profesionalnom planu

Za vage, Mars u Raku aktivira desetu kuću karijere i javnog ugleda, unoseći val emocija u profesionalnu sferu. Poslovna pitanja postat će izrazito osobna, a vage će osjećati dublju potrebu za smislom u onome što rade.

Odnosi na radnom mjestu, posebice s nadređenima, mogu postati napeti. Kritika, bila ona stvarna ili umišljena, mogla bi izazvati neuobičajeno snažne reakcije.

U ovom razdoblju, reagiranje obrambeno ili dopuštanje da emocije prevladaju moglo bi naštetiti ugledu. Ključ za napredak leži u održavanju pribranosti i korištenju svoje urođene diplomacije za smirivanje situacije i promišljeno odgovaranje na izazove.

Jarac: Intenziviranje partnerskih odnosa

Pragmatičnim jarčevima ovaj tranzit aktivira sedmu kuću partnerstva, stavljajući odnose u središte pozornosti. Komunikacija s partnerima mogla bi postati intenzivnija, a oni bi mogli izražavati svoje potrebe s neuobičajenom emocionalnom snagom.

Sukobi koji se pojave vjerojatno neće biti praktične, već emocionalne prirode, što će od Jarčeva zahtijevati dodatno strpljenje i empatiju.

Ovo nije vrijeme za povlačenje, već prilika da se odnosi prodube kroz ranjivost i iskrenu emocionalnu razmjenu. Partnerstva koja se temelje na osjećaju sigurnosti i otvorenosti imat će priliku za značajan rast i jačanje svojih temelja.