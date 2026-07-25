Jelenji pun Mjesec donosi sudbinske promjene za ova četiri znaka: Jednom ne gine prekid veze

Krajem srpnja nebo priprema poseban astrološki događaj koji će donijeti energiju inovacije, društvenih promjena i dubokog osobnog preispitivanja. U srijedu, 29. srpnja 2026. godine, na nebu će zasjati pun Mjesec u znaku Vodenjaka.

Poznat i pod tradicionalnim nazivom Jelenji Mjesec, ovaj uštap označava vrhunac ciklusa koji je započeo prije šest mjeseci, tražeći od nas da sagledamo plodove svog truda i donesemo važne odluke.

Dok će njegov utjecaj osjetiti svi, četiri horoskopska znaka naći će se u epicentru zbivanja, suočeni s prekretnicama koje će im oblikovati ostatak godine.

Energija slobode i zajedništva

Pun Mjesec događa se kada se Mjesec nađe točno nasuprot Suncu. S obzirom na to da se Sunce krajem srpnja nalazi u znaku Lava, ovaj puni Mjesec obasjava os Lav-Vodenjak.

Ta astrološka os predstavlja temeljni polaritet između individualnog izražavanja (Lav) i kolektivne svijesti (Vodenjak). Dok nas Sunce u Lavu potiče da budemo kreativni, hrabri i ponosno pokažemo tko smo, Mjesec u Vodenjaku nas podsjeća da smo dio veće cjeline - zajednice, društva i čovječanstva.

Energija Vodenjaka je progresivna, usmjerena na budućnost i nekonvencionalna. Ona nas tjera da preispitamo pravila, razbijemo stare obrasce i pronađemo nove načine povezivanja s drugima.

Ovaj astrološki događaj dobio je ime Jelenji Mjesec (eng. Buck Moon) prema tradiciji sjevernoameričkih domorodaca, jer se događa u vrijeme kada mladim jelenima najbrže rastu rogovi, simbolizirajući brz rast i razvoj.

Energiju dodatno oblikuju i drugi planeti. Mars, planet akcije, podržava ovaj Mjesec, dajući nam poticaj da djelujemo u skladu sa svojim odlukama, dok Saturn, tradicionalni vladar Vodenjaka, donosi dozu realizma i traži od nas da gradimo strpljivo i dugoročno.

Ovo nije vrijeme za impulzivne poteze, već za promišljene korake prema istinskoj slobodi.

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Koga očekuju najveće promjene?

Budući da se pun Mjesec događa u fiksnom zračnom znaku Vodenjaka, njegov će utjecaj najsnažnije osjetiti upravo četiri horoskopska znaka.

Za njih ovaj uštap označava vrhunac i završetak važnog životnog poglavlja, donoseći jasnoću, ali i nužnost donošenja ključnih odluka.

Vodenjak: Osobna revolucija je na pomolu

Za vodenjake, ovo je njihov pun Mjesec i svjetla pozornice su uperena ravno u njih. Događaj u vlastitom znaku donosi kulminaciju osobnih procesa koji traju mjesecima.

Osjećaji koji su se gomilali, bilo da je riječ o frustraciji, nesigurnosti ili pritajenoj želji za promjenom, sada izlaze na površinu s nezaustavljivom snagom.

Ovo je trenutak da definirate tko ste i što želite biti u budućnosti. Mnogi vodenjaci osjetit će snažnu potrebu da se oslobode tuđih očekivanja i konačno pokrenu projekt ili ideju koju su dugo držali u sebi.

Odluke donesene u ovom razdoblju imat će dugoročan utjecaj, definirajući smjer kojim će se kretati u idućem razdoblju. Vrijeme je da prestanete sputavati vlastitu autentičnost.

Lav: Odnosi na testu istine

Dok je Vodenjacima fokus na sebi, lavovima ovaj pun Mjesec osvjetljava polje partnerstava. Sva značajna partnerstva, bilo ljubavna, poslovna ili prijateljska, dolaze pod lupu.

Ovo je trenutak istine koji će pokazati temelje na kojima su ti odnosi izgrađeni. Veze koje su čvrste i autentične mogu postati još dublje i snažnije. Međutim, odnosi koji su iscrpili svoju svrhu ili se temelje na neravnoteži mogli bi doći do točke pucanja.

Lavovi su pozvani pronaći balans između vlastitih potreba i potreba partnera, između svoje urođene neovisnosti i želje za povezanošću. Ključno je voditi iskrene razgovore i otpustiti ono što više ne služi vašem rastu.

Foto: Generirao UI

Bik: Karijera i svrha na raskrižju

Bikovima pun Mjesec aktivira desetu kuću horoskopa, koja upravlja karijerom, javnim imidžem i životnom svrhom. Mnogi bi mogli doživjeti vrhunac važnog poslovnog projekta, dobiti priznanje za svoj trud ili se suočiti s odlukom koja će im definirati profesionalni put.

Moguć je i osjećaj zasićenja postojećim stanjem, što je jasan znak da je vrijeme za promjenu smjera. Energija vodenjaka potiče vas da razmišljate izvan okvira i oslobodite se ograničavajućih definicija uspjeha.

Umjesto da se držite sigurnog, ali neispunjavajućeg puta, zapitajte se što uistinu želite ostaviti iza sebe. Promjena posla, preuzimanje nove odgovornosti ili pokretanje vlastitog posla sada su realne opcije.

Škorpion: Emotivni temelji i novi početak

Energija punog Mjeseca snažno će utjecati i na škorpione, pogađajući njihovo polje doma, obitelji i unutarnjeg života. Duboke emocije i sjećanja iz prošlosti mogu isplivati na površinu, tražeći da budu priznati i iscijeljeni.

Ovo je vrijeme za introspekciju i suočavanje s onim što se nalazi u temeljima vašeg života. Možda ćete donijeti važnu odluku vezanu za mjesto stanovanja, renovaciju doma ili rješavanje dugo odgađanih obiteljskih pitanja.

Promjene na ovom polju, iako mogu biti emotivno intenzivne, stvaraju stabilniju i sigurniju bazu za budućnost. Oslobađanje od starih emocionalnih tereta donosi unutarnji mir i otvara prostor za nove početke.