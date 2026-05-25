Stiže tranzit koji se događa jednom u 12 godina, a s njim u lipnju i brdo love za četiri znaka

Početak ljeta donosi jedan od najznačajnijih astroloških događaja desetljeća koji će duboko utjecati na financijske sudbine mnogih.

Drugog lipnja, Jupiter, planet sreće, ekspanzije i prosperiteta, ulazi u znak Raka, gdje se nalazi u svom egzaltiranom, odnosno najsnažnijem položaju.

Ovaj tranzit, koji se događa samo jednom u 12 godina, oslobađa val iznimno povoljne energije, obećavajući rast, mudrost i obilje.

Dok će svi znakovi osjetiti dašak optimizma, astrolozi ističu da su četiri znaka zodijaka postavljena tako da uberu najbogatije plodove, otvarajući vrata neočekivanim prilikama i značajnom materijalnom boljitku.

Lipanj za njih nije samo početak ljeta, već i početak novog poglavlja financijske sigurnosti.

Rak: Osobni procvat donosi materijalno blagostanje

Za pripadnike znaka raka, lipanj predstavlja astrološki događaj života. S Jupiterom koji ulazi u njihov vlastiti znak, i to u svom najmoćnijem izdanju, počinje razdoblje duboke osobne transformacije koja će se izravno odraziti na njihovo financijsko stanje.

Energija egzaltiranog Jupitera u prvom polju horoskopa donosi nevjerojatan poticaj samopouzdanju, jača osobni magnetizam i čini da se životne okolnosti napokon počnu slagati u njihovu korist.

Ovo nije vrijeme pasivnog čekanja, već aktivnog stvaranja prilika. Rakovima će se otvarati vrata za koja nisu ni znali da postoje, bilo da je riječ o pokretanju novog posla, napredovanju na postojećem ili jednostavno privlačenju pravih ljudi u pravo vrijeme. Njihova urođena intuicija bit će pojačana, omogućujući im da prepoznaju profitabilne prilike koje drugi ne vide.

Financijski dobici neće nužno doći kao dobitak na lutriji, već kao prirodna posljedica njihova osobnog rasta i novostečene hrabrosti da traže ono što zaslužuju.

Mnogi rakovi osjetit će poriv za novim počecima, a sve što započnu pod ovim tranzitom nosi pečat dugoročnog uspjeha.

Blizanci: Komunikacija i ideje postaju zlatni rudnik

Blizancima se Jupiter smješta u njihovo drugo polje, kuću financija, osobnih vrijednosti i materijalne imovine. Ovo je jedan od najizravnijih pokazatelja financijskog rasta.

Nakon razdoblja fluktuacija, blizanci ulaze u fazu stabilizacije i osjetnog povećanja prihoda. Novac će im pritjecati lakše, a osjećaj financijske sigurnosti jačat će iz dana u dan.

Prema astrološkim predviđanjima, ovo je vrijeme kada će se njihov bankovni saldo početi popravljati, a otvaraju se i prilike za pametne investicije i štednju. Njihov vladar Merkur poticat će brzu razmjenu informacija, a blizanci će, kao majstori komunikacije, znati kako unovčiti svoje ideje, vještine pregovaranja i široku mrežu kontakata.

Bilo da se bave prodajom, marketingom, pisanjem ili digitalnim platformama, njihov će utjecaj rasti, a s njime i zarada. Novi Mjesec u njihovu znaku 14. lipnja dodatno će potaknuti pokretanje novih projekata koji bi se mogli pokazati iznimno isplativima.

Škorpion: Kozmička sreća otvara vrata obilju

Za Škorpione, tranzit egzaltiranog Jupitera kroz njihovo deveto polje predstavlja čisti dar sudbine. Deveta kuća vlada srećom, višim znanjem, dugim putovanjima i duhovnim rastom, a Jupiter se ovdje osjeća kao kod kuće. Ovaj položaj donosi značajan zaokret nabolje, smanjujući životne izazove i jačajući sposobnost donošenja ispravnih odluka. Financijski, ovo se može manifestirati na najneočekivanije načine.

Moguće je nasljedstvo, rješavanje starog pravnog spora u njihovu korist ili iznenadna poslovna prilika povezana s inozemstvom. Škorpioni će osjetiti da im se sreća smiješi i da se trud iz prošlosti konačno isplati na načine koje nisu mogli ni zamisliti.

Ovo je razdoblje kada će im se isplatiti ulaganje u obrazovanje ili stjecanje novih vještina, jer će upravo znanje postati njihov najvrjedniji kapital. Njihova popularnost u društvu će rasti, a ugledni pojedinci mogli bi im ponuditi partnerstvo ili podršku koja će im donijeti financijsku korist.

Vaga: Karijerni uspon donosi zasluženu nagradu

Jupiterov ulazak u znak raka aktivira deseto polje vaga, sektor karijere, statusa i javnog ugleda. Ovo je jedan od najmoćnijih tranzita za profesionalni napredak i Vagama donosi priliku za iskorak o kojem su dugo sanjale.

Njihov rad, trud i profesionalnost bit će prepoznati, a nagrade će biti konkretne i materijalne. Mnoge Vage mogu očekivati promaknuće, ponudu za bolji posao, povišicu ili priliku da preuzmu lidersku ulogu.

Autoritet će im prirodno rasti, a njihov ugled bit će neupitan. Ovo je vrijeme kada će se njihova karijera početi kretati uzlaznom putanjom, a financijska stabilnost bit će izravna posljedica tog uspjeha. Poslovi povezani s javnošću, pravom ili institucijama vlasti posebno su povoljno aspektirani.

Iako će Jupiterov tranzit zahtijevati preuzimanje veće odgovornosti, Vage će se s tim nositi s lakoćom, svjesne da grade temelje za dugoročnu sigurnost i profesionalno ispunjenje.