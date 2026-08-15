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MISTERIOZNA SMRT /

Američka reality zvijezda iznenada preminula u 45. godini: Pronađen je mrtav u svom stanu

Američka reality zvijezda iznenada preminula u 45. godini: Pronađen je mrtav u svom stanu
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Foto: Youtube/Screenshot

Dvostruki pobjednik popularnog MTV showa Tyler Duckworth iznenada je preminuo, a točan uzrok smrti bit će poznat tek nakon obdukcije

15.8.2026.
13:45
Hot.hr
Youtube/Screenshot
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Svijet reality televizije potresla je vijest o iznenadnoj smrti Tylera Duckwortha, dvostrukog prvaka i jednog od najomiljenijih natjecatelja MTV-jevog showa "The Challenge". Duckworth je preminuo u dobi od 44 godine, a vijest su potvrdili njegova majka te producenti showa na službenom Instagram profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Challenge (@thechallenge)

Iznenadna smrt i nejasne okolnosti

Prema informacijama američkih medija, Duckworth je pronađen mrtav u svom stanu u Sjevernoj Dakoti u utorak, 11. kolovoza, nakon što su susjedi prijavili curenje vode. Policija je isključila sumnju na zločin jer na tijelu nisu pronađeni znakovi nasilja, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije. Poznato je da je Tyler nedavno bio na operaciji, no nije jasno je li to povezano s njegovom smrću.

Legenda realityja i oproštaj kolega

Tyler Duckworth postao je poznat publici 2006. godine kao član postave showa "The Real World: Key West". Svojom inteligencijom i sportskim duhom brzo se istaknuo i kao natjecatelj u showu "The Challenge". Njegova fizička spremnost i strateško razmišljanje donijeli su mu pobjedu u dvije sezone, a bio je poznat kao žestok natjecatelj, ali i kao odan prijatelj izvan arene.

Prije reality karijere, Duckworth je bio uspješan plivač čije je snove o Olimpijskim igrama prekinula nesreća. Obožavatelji su ga vidjeli sretnog i zdravog na druženju u Minneapolisu samo desetak dana prije smrti, a ostat će zapamćen kao jedan od najuspješnijih natjecatelja u povijesti showa.

MtvReality ShowMisteriozna Smrt
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