Američka reality zvijezda iznenada preminula u 45. godini: Pronađen je mrtav u svom stanu

Svijet reality televizije potresla je vijest o iznenadnoj smrti Tylera Duckwortha, dvostrukog prvaka i jednog od najomiljenijih natjecatelja MTV-jevog showa "The Challenge". Duckworth je preminuo u dobi od 44 godine, a vijest su potvrdili njegova majka te producenti showa na službenom Instagram profilu.

Iznenadna smrt i nejasne okolnosti

Prema informacijama američkih medija, Duckworth je pronađen mrtav u svom stanu u Sjevernoj Dakoti u utorak, 11. kolovoza, nakon što su susjedi prijavili curenje vode. Policija je isključila sumnju na zločin jer na tijelu nisu pronađeni znakovi nasilja, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije. Poznato je da je Tyler nedavno bio na operaciji, no nije jasno je li to povezano s njegovom smrću.

Legenda realityja i oproštaj kolega

Tyler Duckworth postao je poznat publici 2006. godine kao član postave showa "The Real World: Key West". Svojom inteligencijom i sportskim duhom brzo se istaknuo i kao natjecatelj u showu "The Challenge". Njegova fizička spremnost i strateško razmišljanje donijeli su mu pobjedu u dvije sezone, a bio je poznat kao žestok natjecatelj, ali i kao odan prijatelj izvan arene.

Prije reality karijere, Duckworth je bio uspješan plivač čije je snove o Olimpijskim igrama prekinula nesreća. Obožavatelji su ga vidjeli sretnog i zdravog na druženju u Minneapolisu samo desetak dana prije smrti, a ostat će zapamćen kao jedan od najuspješnijih natjecatelja u povijesti showa.