Liječnici upozoravaju na omiljeni modni dodatak Carolyn Bessette Kennedy: 'Izaziva problem'

Modni dodatak za kosu iz 90-ih ponovno je postao trend zahvaljujući Carolyn Bessette Kennedy, tragično preminuloj supruzi Johna F. Kennedyja Jr.-a, no liječnici upozoravaju da može izazvati neugodne posljedice.

Bessette Kennedy bila je sinonim za nenametljivu eleganciju. Njezin stil se bazirao na jednostavnosti – neutralnim tonovima, čistim linijama i minimalnom make-upu. Upravo su rijetki, ali pažljivo odabrani modni dodaci činili razliku. Među njima se posebno isticao plastični rajf, koji je često nosila i koji je s vremenom postao njezin zaštitni znak.

Riječ je o čvrstom modelu, najčešće u uzorku kornjačevine, koji se danas ponovno vraća u modu. No, iako vizualno privlačan, taj dodatak često nije osobito ugodan za nošenje, piše HuffPost.

Posljedice nošenja rajfa

Kako upozorava dr. Phuong Vo, glavni liječnik u zdravstvenoj službi Medici, rajfovi mogu stvarati iznenađujuće velik pritisak na glavu. "Rajfovi možda djeluju bezazleno, ali mogu značajno pritiskati vlasište", ističe Vo.

To potvrđuje i dr. Tanya Bilchik, docentica neurologije na Yale School of Medicine: "Preuski rajf može uzrokovati glavobolju jer pritišće živce i krvne žile u vlasištu."

Problem je izraženiji što je rajf čvršći i što se dulje nosi. "Kada nešto stalno pritišće područje sljepoočnica i iza očiju, može doći do takozvane glavobolje uzrokovane vanjskom kompresijom", pojašnjava Vo. Riječ je, dodaje, o tupoj boli koja se postupno pojačava tijekom dana. Takve tegobe posebno su česte kod osoba koje su već sklone glavoboljama ili migrenama. "Kod njih i manji pritisak može biti dovoljan da izazove nelagodu koja traje cijeli dan", upozorava Vo.

Nisu, međutim, svi rajfovi jednako problematični. Prema riječima dr. Bilchik, najveći problem predstavljaju uski i kruti modeli izrađeni od tvrdih materijala, osobito ako se nose dulje vrijeme. Na isto upozorava i dr. Brunilda Nazario iz WebMD-a, koja ističe da takvi rajfovi stvaraju konstantan pritisak na vlasište, mišiće i živce.

Dodatno objašnjenje daje dr. Regina Krel, ravnateljica Centra za glavobolje u Hackensack Meridian Neuroscience Instituteu: "Tvrdi plastični rajfovi ne raspoređuju pritisak ravnomjerno, nego stvaraju točke pojačanog pritiska." Takav pritisak može zahvatiti površinske živce, poput trigeminalnog i okcipitalnog, koji su vezani za osjet u licu i stražnjem dijelu glave, što u konačnici dovodi do boli.

Osim glavobolje, dugotrajno nošenje rajfa može uzrokovati i druge probleme. "Stvara se napetost u kosi i mišićima vlasišta, osobito u području sljepoočnica", upozorava dr. Nazario. Posljedice mogu uključivati iritaciju kože, kontaktni dermatitis pa čak i gubitak kose, osobito ako je rajf preuzak ili ima tvrde, metalne dijelove.

Razumno nošenje modnog dodatka

Unatoč svemu, stručnjaci naglašavaju da se modnih dodataka ne treba u potpunosti odreći, već ih treba nositi razumno. Preporučuju odabir mekših i fleksibilnijih modela koji se bolje prilagođavaju obliku glave.

"Ako rajf ostavlja trag na koži, vjerojatno stvara pritisak i na živce", ističe Vo, a dr. Bilchik savjetuje da se biraju podesivi modeli koji ne stežu. Dr. Krel naglašava da rajf treba biti dovoljno čvrst da stoji na mjestu, ali ne toliko zategnut da uzrokuje nelagodu.

Stručnjaci također upozoravaju na važnost vremena nošenja. "Bol se često pojačava što dulje traje pritisak", zaključuje Krel. Ako vam rajf izaziva i najmanju nelagodu, preporučuje se da ga skinete ili zamijenite udobnijim modelom. Moda, ističu liječnici, ne bi smjela biti na štetu zdravlja.

