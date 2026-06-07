FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
istraga u tijeku /

Drama u Kansas Cityju! Devet ozlijeđenih u pucnjavi nedaleko Engleskog kampa

Drama u Kansas Cityju! Devet ozlijeđenih u pucnjavi nedaleko Engleskog kampa
×
Foto: JHVEPhoto/Alamy/Profimedia

Po dolasku na mjesto događaja policija je zatekla veću skupinu ljudi koja se razilazila, dok su tri odrasle žene imale prostrijelne rane.

7.6.2026.
20:56
Sportski.net
JHVEPhoto/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Prema pisanju The Athletic, u Kansas Cityju dogodio se ozbiljan sigurnosni incident nedaleko od područja gdje bi tijekom Svjetskog prvenstva trebala biti smještena engleska nogometna reprezentacija. U pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima ozlijeđeno je devet osoba, a policija provodi istragu.

Incident se zbio u subotu oko 4:00 sata ujutro na području Troost Avenue, svega nekoliko minuta vožnje od hotela i trening-centra koje će koristiti engleska reprezentacija tijekom turnira. Prema informacijama policije iz Kansas Cityja, dojava o pucnjavi zaprimljena je u 4:04 sata, nakon čega su na teren upućene policijske patrole.

Po dolasku na mjesto događaja policija je zatekla veću skupinu ljudi koja se razilazila, dok su tri odrasle žene imale prostrijelne rane. Ozljede, prema službenim informacijama, nisu opasne po život, a prevezene su u lokalne bolnice. Policijski kapetan Jake Becchina potvrdio je za The Athletic kako je istraga u tijeku te da se pokušavaju utvrditi sve okolnosti pucnjave.

Engleska reprezentacija trenutačno se nalazi u Palm Beachu na Floridi, gdje završava pripreme za Svjetsko prvenstvo. U subotu su u pripremnoj utakmici svladali Novi Zeland 1:0, a već u srijedu očekuje ih susret protiv Kostarike u Orlandu.

Planirano je da 13. lipnja doputuju u Kansas City, gdje će boraviti tijekom trajanja turnira. Treninge će održavati u Swope Soccer Villageu, kompleksu koji koristi i omladinska akademija MLS kluba Sporting Kansas City.

Osim Engleske, u Kansas Cityju će biti smještene i reprezentacije Argentine te Nizozemske. Aktualni svjetski prvaci koristit će glavni trening-centar Sporting KC-a, dok će Nizozemci trenirati u kompleksu kluba Kansas City Current.

Unatoč incidentu koji se dogodio u blizini buduće baze Engleske, zasad nema informacija da će doći do promjena u planu priprema ili organizacije dolaska reprezentacije.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike