Drama u Kansas Cityju! Devet ozlijeđenih u pucnjavi nedaleko Engleskog kampa

Prema pisanju The Athletic, u Kansas Cityju dogodio se ozbiljan sigurnosni incident nedaleko od područja gdje bi tijekom Svjetskog prvenstva trebala biti smještena engleska nogometna reprezentacija. U pucnjavi koja se dogodila u ranim jutarnjim satima ozlijeđeno je devet osoba, a policija provodi istragu.

Incident se zbio u subotu oko 4:00 sata ujutro na području Troost Avenue, svega nekoliko minuta vožnje od hotela i trening-centra koje će koristiti engleska reprezentacija tijekom turnira. Prema informacijama policije iz Kansas Cityja, dojava o pucnjavi zaprimljena je u 4:04 sata, nakon čega su na teren upućene policijske patrole.

Po dolasku na mjesto događaja policija je zatekla veću skupinu ljudi koja se razilazila, dok su tri odrasle žene imale prostrijelne rane. Ozljede, prema službenim informacijama, nisu opasne po život, a prevezene su u lokalne bolnice. Policijski kapetan Jake Becchina potvrdio je za The Athletic kako je istraga u tijeku te da se pokušavaju utvrditi sve okolnosti pucnjave.

Engleska reprezentacija trenutačno se nalazi u Palm Beachu na Floridi, gdje završava pripreme za Svjetsko prvenstvo. U subotu su u pripremnoj utakmici svladali Novi Zeland 1:0, a već u srijedu očekuje ih susret protiv Kostarike u Orlandu.

Planirano je da 13. lipnja doputuju u Kansas City, gdje će boraviti tijekom trajanja turnira. Treninge će održavati u Swope Soccer Villageu, kompleksu koji koristi i omladinska akademija MLS kluba Sporting Kansas City.

Osim Engleske, u Kansas Cityju će biti smještene i reprezentacije Argentine te Nizozemske. Aktualni svjetski prvaci koristit će glavni trening-centar Sporting KC-a, dok će Nizozemci trenirati u kompleksu kluba Kansas City Current.

Unatoč incidentu koji se dogodio u blizini buduće baze Engleske, zasad nema informacija da će doći do promjena u planu priprema ili organizacije dolaska reprezentacije.