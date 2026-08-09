Zahvaljujući pozivu naše redakcije, tele koje je osam dana kružilo oko uginule majke, je spašeno

Uginula krava leži u visokoj travi kraj polja, a oko nje kruži tele. Taj uznemirujući prizor osam dana mogao se vidjeti nedaleko od Biograda, ali unatoč pozivima mještana, nitko od institucija danima nije reagirao! Promijenio je to poziv naše redakcije - pa je tele konačno spašeno, a Agroproteinka bi sutra trebala odvesti uginulu kravu. Sve je počelo prije gotovo mjesec dana, nakon što su krava i tele, ostavljeni bez nadzora i vode na ispaši. Krava je u međuvremenu uginula, a tele je ostalo blizu nje.

Vodu mu je danima nosio Dragan Vukoja iz Pakoštana. On je za naš portal Net.hr opisao da je zvao sve institucije - od policije, preko komunalnog redarstva grada Biograda, koje ga je uputilo na Inspektorat. Iz zadarske policije su nam odgovorili da su postupanja u tijeku, a iz Državnog inspektorata kažu da oni za ovaj slučaj nisu nadležni. Ipak, pomogli su u spašavanju životinje. Slučaj je komentirao i ministar poljoprivrede.

"Kada pitanje uginule krave dođe do potpredsjednika Vlade, onda je jasno da nekoliko karika nije odradilo svoj posao. Mi smo danas kontaktirali Veterinarsku stanicu Zadar da napravi u okviru svojih nadležnosti, ali ono što je važno je da se Komunalno redarstvo mora s tim pozabaviti. Gospodinu koji jadnom teletu nosi vodu svaki dan želim se zahvaliti, a ovako nešto je jednostavno nedopustivo - ugrožava zdravlje ljudi i drugih životinja", rekao je David Vlajčić.