Zagreb postaje dom Europskog prvenstva u gimnastici: Bili smo na pripremama naše reprezentacije

Jedan pokret, jedan doskok ili jedna mala pogreška mogu odlučiti o medalji. Zagreb od idućeg tjedna postaje dom Europskog prvenstva u gimnastici, a naše reprezentativke i reprezentativci spremni su za lov za odličja.

Na pripreme vas vodi reporterka RTL Danas Helena Barić.

Iza nekoliko sekundi na preči stoje godine rada. Svaki pokret mora biti savršen, jer u gimnastici nema prostora za ispravak.

"Meni je preča život praktički jer sam po cijele dane tu i svaki dan visim po njoj, kako se kaže. Ali nekako prva asocijacija uvijek su Olimpijske igre i ta medalja na Olimpijskim igrama", rekao je Tin Srbić.

Iako iza sebe ima najveće moguće natjecanje, iskustvo ne briše ono što gimnastika jest - sport u kojem jedna mala pogreška može promijeniti sve.

"Imao sam puno situacija na najvećim mogućim natjecanjima gdje sam pogriješio za milimetar i zbog toga pao. Trener bi znao zapisivati i onda kad ga izvedem uspješno tisuću puta, tek onda zapravo možemo reći da je više-manje stabilan i da može ići u vježbu, da ga mogu izvoditi na natjecanju."

Upravo takva preciznost bit će potrebna i u Areni Zagreb. Hrvatska će prvi put biti domaćin Europskog prvenstva u gimnastici, a Srbić pred domaćom publikom želi napasti novu medalju.

A među djevojkama veliku priliku ima Tina Zelčić na gredi. Nakon gotovo dvije godine borbe s ozljedom leđa, spremna je za izazov koji je čeka za nekoliko dana.

"Jednom godišnje završim u ortozi. Tako da nije to sve baš onako bajno, ali nekako svi oko mene znaju da ja ne odustajem tako lako i kad si zacrtam neke ciljeve dat ću sve od sebe da ja to ostvarim", izjavila je Tina.

No, osim fizičke spremnosti, za nastup na gredi treba nešto još važnije - mirna glava.

"Iznimno zahtjevna sprava i fizički, ali još više psihički. S obzirom da ja to uopće ne mogu objasniti ljudima. Kad se ti nađeš u punoj dvorani i Areni i kad ti sam sa sobom ti i ta greda koja je široka samo 10 centimetara."

A najmlađi hrvatski adut bit će Mila Prpić, koja je danas proslavila 18. rođendan.Natječe se u višeboju, a u svojoj kolekciji već ima više od 60 odličja.

"Naravno, osjećam veliki pritisak, ali mislim da je tu veće uzbuđenje zato što prvo jer je pred domaćom publikom, a drugo i ono najbitnije je da će moji prijatelji i obitelj doći uživo podržati", rekla je Mila Prpić.

Posebna priča je i Illija Kovtun, ukrajinski gimnastičar koji je prošle godine dobio hrvatsko državljanstvo, a u Zagrebu će prvi put braniti boje Hrvatske. Za medalje će se boriti 670 gimnastičarki i gimnastičara iz 44 zemlje. A uvjereni smo da će koja od njih sigurno i ostati u Hrvatskoj.