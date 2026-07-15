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Nakon brojnih kritika stigla zabrana: Kamere više ne smiju ovako pratiti sportašice

Nakon brojnih kritika stigla zabrana: Kamere više ne smiju ovako pratiti sportašice
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Foto: Profimedia

Bivša svjetska prvakinja u skoku u dalj Ivana Španović rekla je da bi emiteri trebali koristiti inovativne kutove kamere

15.7.2026.
13:30
Hina
Profimedia
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Europska atletika i Europska radiodifuzna unija (EBU) u utorak su predstavili smjernice usmjerene na sprječavanje seksualizacije sportašica putem kutova snimanja i korištenja ponovljenih snimaka.

Smjernice slijede povratne informacije sportaša koji su rekli da određeni snimci kamerama mogu uzrokovati nelagodu i ometanje odvlačeći pozornost od njihovih nastupa, tvrdi čelna organizacija europske atletike.

„Razvoj smjernica za snimanje ključan je korak prema uklanjanju štetnih prikaza žena u našim sportovima, uz održavanje najviše razine komentiranja i tehničke izvrsnosti“, rekao je predsjednik Europske atletike Dobromir Karamarinov.

Emiterima se savjetuje da izbjegavaju dugotrajne krupne planove određenih dijelova tijela, snimke iz niskog kuta snimljene iza ili ispod sportašica i usporene reprize koje ne doprinose razumijevanju sportske akcije.

Smjernice imaju za cilj osigurati da izvještavanje ostane usmjereno na sportske performanse i smanjiti rizik od izvlačenja snimki iz konteksta i neprimjerenog dijeljenja na internetu.

Organizacije su također potaknule produkcijske timove da koriste šire kutove kamere koji hvataju puni opseg pokreta i performansi sportašica.

Bivša svjetska prvakinja u skoku u dalj Ivana Španović rekla je da bi emiteri trebali koristiti inovativne kutove kamere, uključujući zračne snimke i edukativnu grafiku kako bi objasnili različite aspekte sportskih performansi.

"Naš sport nudi brojne mogućnosti za prikazivanje tehnike i ljepote pokreta, poput prikazivanja usporenih snimaka koji ističu tehničku preciznost, poput trenutka odraza ili savršenog koraka“, dodala je Srpkinja.

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