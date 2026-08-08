FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE POSTOJI LIJEK NI CJEPIVO /

Izdano upozorenje zbog opasnog virusa: Broj zaraženih premašio 240

Izdano upozorenje zbog opasnog virusa: Broj zaraženih premašio 240
×
Foto: Shutterstock

U težim slučajevima bolest može zahvatiti živčani sustav i dovesti do stanja poput encefalitisa i meningitisa

8.8.2026.
9:58
Hina
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Za više od 240 ljudi diljem Europe ove je godine potvrđeno da su zaraženi virusom Zapadnog Nila. Prema tjednom izvješću koje je u petak objavio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), od početka sezone prijenosa virusa pa zaključno sa srijedom ukupno je zabilježen 241 slučaj zaraze.

ECDC navodi da je 139 slučajeva zabilježeno u Italiji, a 61 u Grčkoj. Ostale zaraze zabilježene su u Španjolskoj, njih 17, dok je u Sjevernoj Makedoniji evidentirano 13 slučajeva. Rumunjska je imala šest slučajeva, Francuska četiri, dok je u Njemačkoj zabilježen jedan slučaj.

Krajem prošlog mjeseca Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozvala je na pojačan oprez nakon što je u južnoj Europi zabilježeno nekoliko slučajeva groznice Zapadnog Nila.

Zaraženi komarci mogu ugristi ljude

Prema WHO-u, virus Zapadnog Nila obično se prenosi između komaraca i ptica. Međutim, zaraženi komarci mogu ugristi i zaraziti ljude, najčešće između srpnja i rujna.

Prema Institutu Roberta Kocha (RKI), njemačkoj ustanovi za kontrolu i prevenciju bolesti, većina zaraženih ljudi nije ni svjesna da ima virus. Istraživači stoga pretpostavljaju da postoji velik broj neprijavljenih slučajeva.

U težim slučajevima bolest može zahvatiti živčani sustav i dovesti do stanja poput encefalitisa i meningitisa. Ne postoji ni cjepivo ni lijek protiv virusa. Liječnici mogu liječiti samo simptome.

WHO savjetuje putnicima da smanje rizik od uboda komaraca nošenjem odgovarajuće odjeće i korištenjem sredstava protiv komaraca.

Virus Zapadnog NilaZarazaEuropaWho
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike