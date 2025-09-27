Opaki virus širi se Europom: 'Ovdje je bio praktički nepoznat'

Europske zamlje suočavaju se s izbijanjem bolesti koje prenose komarci zbog viših temperatura koje su stvorile optimalne uvjete za razmnožavanje, izvijestio je The Irish Times.

Medicinski stručnjaci u Italiji, Francuskoj i drugim mediteranskim zemljama dokumentirali su stotine slučajeva bolesti koje su nekoć bile ograničene na tropska područja.

Italija je 2025. godine zabilježila 430 infekcija virusom Zapadnog Nila s 27 smrtnih slučajeva, dok je Francuska ovog ljeta potvrdila 227 slučajeva čikungunje na 30 različitih lokacija, što je najveća zabilježena epidemija u zemlji.

Kako se bolest širi?

Ove se bolesti šire ubodima azijskih tigrastih komaraca koji sada žive u 16 zemalja diljem Europe. Kukci uspijevaju u toplim, vlažnim uvjetima i razmnožavaju se u plitkoj, mirnoj vodi, poput one u zdjelicama za kućne ljubimce i vrtnim posudama.

Dr. Maria Valentina Marras, koja vodi preventivne napore u sardinijskoj pokrajini Oristano, svjedočila je promjeni iz prve ruke tijekom posljednjeg desetljeća. "Ovdje je to bilo praktički nepoznato. Od tada do sada, svakog ljeta imamo izvanrednu situaciju sa Zapadnim Nilom", rekla je.

Ove bolesti najteže pogađaju starije odrasle osobe i osobe s postojećim zdravstvenim problemima. Virus Zapadnog Nila uzrokuje upalu moždanog tkiva kada slučajevi postanu teški, dok čikungunja izaziva bol u zglobovima koja može trajati mjesecima ili godinama. Denga groznica, još jedna bolest koju prenose komarci, a koja se pojavljuje u mediteranskim zemljama, može uzrokovati ozbiljne komplikacije.

Koji su simptomi?

Osamdeset posto infekcija virusom Zapadnog Nila manifestira se asimptomatski, što otežava praćenje virusa. Simptomi preostalih slučajeva uključuju vrućicu, bolove i neurološke probleme.

Svaki potvrđeni slučaj potiče trenutačno djelovanje. Timovi za fumigaciju tretiraju područja unutar 200 metara od domova pacijenata.

Prema Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti, toplije vrijeme izložit će više Europljana tim bolestima. Globalna putovanja ubrzavaju širenje komaraca, jer insekti putuju prtljagom i vozilima do novih regija.

Kako se zaštititi?

Stručnjaci savjetuju, ako živite u pogođenim područjima ili ih posjećujete, svakodnevno praznite vanjske spremnike za vodu jer komarci polažu jaja u nakupljenu vodu.

Postavite mrežice za prozore kako biste insekte držali vani i nosite svijetlu odjeću dugih rukava i hlače tijekom večernjih sati, kada su komarci najaktivniji.

