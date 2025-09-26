Ionako uvozimo, a sada je tu i opaka bolest: 'Svaki dan je strašan, ne znamo što nas čeka'

ZADNJI ČAVAO U LIJESU? /

Je li ubijanje 12 tisuća svinja u Slavoniji i Baranji posljednji čavao u lijesu uzgoja svinja u Hrvatskoj? Afrička svinjska kuga proširila se u Slavoniji i Baranji, u trenutku kada polovina svinja ionako stiže iz inozemstva.

Prošle godine uvezli smo više od 100 tisuća tona svinjetine i 550 tisuća živih svinja. Najviše svinjetine stiglo je iz Njemačke, Mađarske, Španjolske i Danske dok žive svinje uvozimo iz Nizozemske, Danke i Mađarske.

Znači li to ćemo uskoro jesti samo "domaće" kobasice iz Nizozemske, kulen iz Mađarske i pršut iz Danske? Hoće li svinjetina poskupjeti? I hoće li itko ove nove godine jesti odojka iz Hrvatske? Odgovore ćete naći u priči Maje Lipovščak Garvanović.

Pršut iz Mađarske, kotleti iz Njemačke, odojak iz Danske - svaki drugi proizvod od svinjetine nije iz Hrvatske! Prošle godine uvezli smo više od 100 tisuća tona svinjetine i 550 tisuća živih svinja! Najviše svinjetine stiglo je iz Njemačke, Mađarske, Španjolske i Danske dok žive svinje uvozimo iz Nizozemske, Danke i Mađarske. Ove su brojke za 20% veće od brojki iz 2023. – tako da uvoz svinjetine polako ali sigurno raste, a nakon eutanazije više od 12 tisuća svinja u Slavoniji mogao bi narasti brže i više!

'Bit će još manje proizvodnje'

"Moj jedini strah je da ćemo i iduće godine imati još manje domaće proizvodnje ali na tržištu ne bi trebalo biti većih poremećaja a cijene – za koje se mnogi straše one bi ionako rasle prije novogodišnjih i božićnih blagdana", navodi Ivo Grgić, profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Usmrćivanja svinja su počela još u ponedjeljak a trajat će desetak dana.

"Svako jutro, svaku večer kad idemo hraniti životinje imamo strašan stres jer ne znamo što nas čeka", govori Dejan Šarošković, proizvođač kulena iz Kneževih Vinograda.

Oštećeni svinjogojci dobit će odštetu, gubitak Belja je oko 2 milijuna eura – a pobjednik u ovoj priči je Agroproteinka koja će uprihoditi 340 tisuća eura. I dok jedni gube, a drugi zarađuju - građani se pitaju što će jesti, odakle i po kojim cijenama.

Tu je sad ključna ponuda i potražnja, naravno da će ako je ponuda manja a potražnja veća to će utjecati na cijenu pa će ona biti nešto skuplja od ovih manjih proizvođača s područja Slavonije, Baranje i Srijema. Mogli bi ostati bez kulena i ostalih proizvoda s oznakom izvornosti, smatraju stručnjaci, a dok oplakujemo gubitke - zapitajmo se tko je kriv... Više pogledajte u prilogu.