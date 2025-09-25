Ideja o njemu starija od Zagija: Bit će dug 625 m i imati pet tramvajskih stanica

DETALJI GRADNJE JARUNSKOG MOSTA /

Ideja o tom mostu starija je od Zagija, sjećate se maskote Univerzijade iz 1987. Ali, nešto kao Pelješki, jarunski most, koji bi trebao spojiti Jarun sa zapadnim dijelom Novog Zagreba, putem je postao most zvan čežnja, koji se spominje samo u predizbornim kampanjama. Time više je iznenađenje da ovaj put gradska vlast misli ozbiljno. Krenuli su s otkupom kuća, kako bi se mogla sagraditi cesta prema mostu. Zna se i kako bi trebao izgledati, pa i gdje bi sve trebao stajati tramvaj. Više pogledajte u prilogu Direktovog Petra Panjkote