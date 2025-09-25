Što se događa s prvakom? Rijeka u nezapamćenoj krizi, a u subotu je čeka veliki derbi

SKORO NA DNU /

Rijeka je u nezapamćenoj krizi - aktualni prvak kao pretposljednji na ljestvici dočekuje Istru u subotu na Rujevici u derbiju 'Della Učka'.

Nakon posrtaja u Vinkovcima protiv Vukovara koji je stigao do prva tri boda u Supersport HNL-u u 7. kolu, Riječani šest kola ne znaju za pobjedu. Sada je na potezu Victor Sanchez u derbiju španjolskih stratega, u susretu sa svojim sunarodnjakom, trenerom Oriolom Rierom koji je nov na klupi Istre i uspješno je startao u debiju protiv Osijeka u prošlom kolu.