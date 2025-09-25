Trener Fenera napravio veliku glupost protiv Dinama! Rendulić razotkrio izmišljanje tople vode

Krunoslav Rendulić razotkrio je Domenica Tedesca na klupi Fenerbahčea nakon sinoćnjeg bolnog poraza od Dinama (3-1), čija je trenerska pozicija talijansko - njemačkog trenera ozbiljno ugrožena zbog lošeg rezultata u Zagrebu, na startu Europa lige.

Unatoč tome što je momčad preuzeo tek prije dva tjedna, turski mediji navode da se u klubu već ozbiljno raspravlja o rastanku s Tedescom, a da će se rastanak definitivno i dogoditi ako Fener ovog vikenda ne ostvari zadovoljavajući ishod u utakmici s Antalyasporom u turskom prvenstvu.

Tedesco je pogriješio u stavljanju igrača na pozicije kao i u izboru igrača. Na tom nivou je to nedopustivo. Kad sam to vidio, bilo mi je jasno kako će utakmica završiti. Neugodno me iznenadio. Krunoslav Rendulić u Maksanovom korneru.

No, vratimo se mi na utakmicu protiv Dinama. Zašto je Domenico Tedesco izmišljao toplu vodu i grubo kiksao?

"Bez Freda jednostavno ne započinješ utakmicu. Tedesco je pogriješio u stavljanju igrača na pozicije kao i u izboru igrača. Na tom nivou je to nedopustivo. Kad sam to vidio, bilo mi je jasno kako će utakmica završiti. Neugodno me iznenadio. Kad vidite da Asensio igra zadnjeg veznog, da Semedo igra zadnjeg veznog, a bek je. Asensio je nominalno ili krilo ili polušpica - špica. Nalaziš neka nadriješenja koja nemaju nikakvog smisla, onda jednostavno upućuje sve na to da će završiti kako je završilo. A kad tome još na pressici kažeš da te iznenadio Arber Hoxha na lijevom krilu, da te iznenadio to što igra, onda logično da se nisi ni pripremio", kaže Krunoslav Rendulić u Maksanovom korneru.

