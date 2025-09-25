Ugledni stručnjak otkrio nam je tajnu europskog Dinama i čovjeka s čeličnim plućima

Dinamo je na Maksimiru upisao najveću pobjedu sezone. Turski nogometni div Fenerbahče pao je s 3-1, a Plavi su taj trijumf ostvarili zajedništvom, požrtvovnošću, igrom u kojoj je presudila momčad, kao i odabirom taktike i igrača Marija Kovačevića, te njegovim pravovremenim izmjenama. U europskoj premijeri Dinamo je izgledao kao uigrana, borbena i organizirana momčad koja je u svakom trenutku znala što želi. I niti u jednom trenutku nije stala na svom pobjedničkom putu prema cilju.

Mora se pohvaliti i Zvonimira Bobana. Njega se posebno mora pohvaliti. Dinamo je posložena momčad, moderna, brza, potentna. Svi igrači s klupe koji su ušli su superkvalitetni, brzi, moderni. Svatko tko je ušao donio je nešto, dodatnu kvalitetu, reakciju, snagu. Vidi se da Dinamova momčad diše kao jedan. Svi za jednog, jedan za sve! To je poanta i bit. Robert Špehar za Net.hr.

Za takav pristup bili su i nagrađeni – pobjedom, navijačkim ovacijama i dojmom da je ova momčad tek na početku svoje priče. U njoj se izdiglo nekoliko junaka. Škotski branič McKenna pretvara se u neumoljivog vođu obrane, Hoxha je svojim potezima izludio obranu Fenera i natjerao trenera Tedesca na izmjene. Slovenac Zajc je bio neumoran i trčao jako puno, a Dion Drena Beljko potvrdio se kao heroj dvoboja s dva gola.

O svemu tome – o snazi kolektiva, nadahnutim pojedincima i značaju ove pobjede, kao i Zvonimiru Bobanu koji je, zajedno s Kovačevićem, stvorio ovu momčad, razgovarali smo s bivšim reprezentativcem Hrvatske i nogometnim stručnjakom, aktualnim trenerom ŽNK Osijek Robertom Špeharom, koji je za Net.hr dao svoj stručni komentar.

Mario Kovačević je imao fantastičan trenerski debi u Europi.

"Je, istina. Velika pobjeda za Dinamo. Velike čestitike spomenutom Mariju Kovačeviću, treneru Dinama, na sjajnom debiju u Europi, na postavljenoj igri, kao i na odabiru igrača za takvu igru. Jednostavno, nije bilo loše pozicije. Ne znam koga bi prije istaknuo. Svi su djelovali sjajno, sve se poklopilo. Zadnja linija, sredina terena s Mišićem, Zajcom, Ljubičićem, koliko su samo dečki pretrčali protiv Fenerbahčea. Josip Mišić, kapetan Dinama, je osigurač, korektor koji u cijeloj utakmici nije izgubio niti jednu loptu.

Brza krila sa raspoloženim Hoxhom.

"Sve je bilo fenomenalno, svaka pozicija, reakcije, pokrivanja, dinamika, svi su bili u službi momčadi. Jedno moram reći, to je jako bitno kad pričamo o Dinamu, europskom Dinamu. Mora se pohvaliti i Zvonimira Bobana. Njega se posebno mora pohvaliti. Dinamo je posložena momčad, moderna, brza, potentna. Svi igrači s klupe koji su ušli su superkvalitetni, brzi, moderni. Svatko tko je ušao donio je nešto, dodatnu kvalitetu, reakciju, snagu... Vidi se da Dinamova momčad diše kao jedan. Svi za jednog, jedan za sve! To je poanta i bit. Boban, zajedništvo, trener Kovačević i Bad Blue Boysi. Boysi su uistinu nosili na sjajan način, konstantno svih 90 minuta, dečke do pobjede protiv velikog, renomiranog suparnika što Fenerbahče i jest."

Fener je jedan od europskih velikana. Prema Transfermarktu vrijedi nevjerojatnig 298.13 milijuna eura u odnosu na 70 milijuna koliko vrijedi Dinamo. U rosteru ima irače poput Asensija, golmana Edersona, Semeda, Szymanskog itd.

"To je činjenica, da, ali znate što je najzanimljivije? Ekipa Fenerbahčea je čak i dobro igrala. Vidi se da su to kvalitetni igrači, da su pokušavali do kraja dati svoj maksimum, ali jednostavno protiv ovakvog Dinama nisu mogli. Velika je stvar za Dinamo što su na startu europske sezone dobili Fenerbahče i pokazali kvalitetu, karakter i da mogu igrati protiv ovakih suparnika, velikih. Ma, po svemu je ovo više nego zaslužena pobjeda Dinama. I taj Bahrar na kraju. Opet je zabio gol, drugi uzastopni u dvije utakmice. Vidi se da klasa. Stojković ulazi i daje ono nešto... Dinamo ima širinu, klupu. Čestitke treneru i klubu koji je ovako dobro selektirao i donio ovakva pojačanja. Mislim da je pred njima sjajna i svjetla budućnost".

Zajc je trčao k'o navijen. Slovenac čeličnih pluća...

"Je, puno je dečko pretrčao, vidi se da Dinamo u njemu ima nešto posebno. Ma, svi su odigrali dobro, tako i sredina terena koja je isto sjajno djelovala. Velika je stvar kad imaš klupu koja uđe i ovako donese nešto svoje, nešto više, nešto što digne nivo igre, upgradea igru. Kovačević je napravio sjajne zamjene u pravom momentu i to je bila preketnica da se izdrži. Jer, Fener je počeo opasno prijetiti. Pokušavali su svim silama izjednačiti. I Kulenović koji je zamijenio Belju je dobro reagirao. Ma, izgledalo je sve fenomenalno", zaključio je Robert Špehar.

