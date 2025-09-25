Bivši igrač Arsenala umro od posljedica stravične ozljede mozga, imao je samo 21 godinu

Engleski nogomet zavijen je u crno. U dobi od samo 21 godine, preminuo je Billy Vigar, bivši talentirani napadač iz Arsenalove akademije, od posljedica stravične ozljede mozga koju je zadobio tijekom utakmice. Njegova borba za život trajala je nekoliko dana, no ozljede su, nažalost, bile preteške.

Kobni trenutak na terenu

Tragični incident dogodio se prošle subote tijekom utakmice između Vigarovog kluba, Chichester Cityja, i momčadi Wingate & Finchley. U ranoj fazi utakmice, mladi napadač je u punom trku pokušavao spriječiti loptu da izađe izvan granica igrališta. Tom prilikom, izgubio je ravnotežu i silovito udario glavom u betonsku ogradu koja se nalazila neposredno uz teren.

Utakmica je odmah prekinuta, a medicinsko osoblje utrčalo je na travnjak kako bi pružilo prvu pomoć. Zbog težine ozljede, na stadion je sletio i helikopter hitne pomoći kojim je Vigar prevezen u bolnicu. Utakmica je kasnije i službeno otkazana, a misli svih prisutnih bile su usmjerene prema mladom nogometašu.

Borba za život i tužan epilog

Po dolasku u bolnicu, Vigar je stavljen u induciranu komu zbog "značajne ozljede mozga". Njegov klub, Chichester City, obavijestio je javnost o ozbiljnosti situacije, navodeći kako ga čeka dug put oporavka, čak i u najboljem scenariju. U utorak je podvrgnut operaciji koja je trebala povećati izglede za oporavak.

Nažalost, unatoč naporima liječnika, ozljeda se pokazala preteškom. U četvrtak ujutro, klub je objavio tužnu vijest o njegovoj smrti, podijelivši izjavu obitelji: "Nakon što je u subotu zadobio značajnu ozljedu mozga, Billy Vigar je stavljen u induciranu komu. U utorak mu je bila potrebna operacija kako bi se potpomogle šanse za oporavak. Iako je operacija pomogla, ozljeda je bila preteška i on je preminuo u četvrtak ujutro. Reakcije na prve vijesti pokazuju koliko je Billy bio cijenjen i voljen u sportu. Njegova je obitelj shrvana što se ovo dogodilo dok je igrao sport koji je volio."

Nogometni put: Od snova u Arsenalu do nižih liga

William "Billy" Vigar, rođen 22. listopada 2003. u Worthingu, smatran je obećavajućim napadačem. Svoj nogometni put započeo je u slavnoj Hale End akademiji Arsenala, kojoj se pridružio 2017. godine kao 14-godišnjak. Prošao je kroz mlađe kategorije kluba, redovito nastupajući za U-18 i U-21 momčadi.

U srpnju 2022. godine potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor s "Topnicima", što je s ponosom podijelio na društvenim mrežama, nazvavši to "ponosnim trenutkom za mene i moju obitelj". Iako nikada nije debitirao za seniorsku momčad Arsenala, stjecao je iskustvo na posudbama u U-21 momčadi Derby Countyja i u klubu Eastbourne Borough, gdje je postigao svoj prvi seniorski pogodak.

Nakon što je u ljeto 2024. napustio Arsenal, karijeru je nastavio u niželigaškom nogometu, prvo u Hastings Unitedu, a zatim se pridružio Chichester Cityju.

