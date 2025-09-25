Svijet sporta zavijen u crno: Poznata atletičarka (30) se srušila na treningu i umrla

Etiopska maratonka Shewarge Amare Alene preminula je u dobi od samo 30 godina, nepuna četiri mjeseca nakon što je ostvarila jednu od najvećih pobjeda u karijeri na maratonu u Stockholmu.

Njezin život tragično je prekinut nakon što se srušila tijekom treninga u rodnoj Etiopiji, ostavivši iza sebe nasljeđe iznimne sportašice i inspiracije mnogima.

Tko je bila Shewarge Alene?

Rođena u Etiopiji, zemlji poznatoj po vrhunskim dugoprugašima, Shewarge Alene bila je oličenje upornosti i talenta. Tijekom svoje profesionalne karijere sudjelovala je u 27 maratona i pobijedila na njih čak 12, uz brojne druge plasmane na postolje. Njezine najznačajnije pobjede uključivale su trijumfe na maratonima u Mexico Cityju, Santiagu de Chileu, Bangkoku i Méridi.

Njezin put do vrha bio je nekonvencionalan. Već sa 16 godina preselila se u New York kako bi se ozbiljnije posvetila trkačkoj karijeri. Ondje je 2010. godine izazvala senzaciju na iznimno zahtjevnoj brdskoj utrci Mount Washington Road Race. Prema izvještajima, Alene je navodno posudila tenisice neposredno prije starta te potom srušila rekord staze, demonstrirajući nevjerojatnu snagu i prilagodljivost.

Iako je živjela na različitim lokacijama, uključujući SAD i Meksiko, posljednjih se mjeseci vratila u domovinu kako bi trenirala na velikim nadmorskim visinama Adis Abebe. Njezin osobni rekord u maratonu, postavljen 2023. godine na Cape Town Marathonu, iznosio je impresivnih 2:27:26.

Posljednja pobjeda i iznenadna smrt

Godina 2025. trebala je biti godina njezine potpune afirmacije. Sezonu je započela sjajnim vremenom od 2:29:34 na Tata Mumbai Marathonu u siječnju, pokazavši da je u životnoj formi. Vrhunac je uslijedio 31. svibnja, kada je s rukama podignutim u zrak slavodobitno prošla ciljem kao pobjednica adidas Stockholm Marathona, s vremenom 2:30:38. Bila je to kruna njezine sezone i, nažalost, njezina posljednja utrka.

U rujnu 2025., tijekom rutinskog treninga u Adis Abebi, Alene se iznenada osjetila slabo i umorno te se srušila. Hitno je prevezena u bolnicu, no liječnici joj, nažalost, nisu uspjeli spasiti život. Preminula je istog dana, ostavivši sportsku zajednicu u šoku i nevjerici.

Reakcije i nasljeđe: "Uzor mladim djevojkama"

Vijest o njezinoj smrti odjeknula je daleko izvan granica Etiopije. Organizatori Stockholmskog maratona oprostili su se od svoje pobjednice dirljivom porukom: "S dubokom tugom primili smo vijest o smrti Shewarge Alene. Naše misli su s njezinom obitelji i voljenima."

Kolege iz tima opisali su je kao "odlučnu sportašicu" i "velikodušnu prijateljicu" koja je uvijek poticala druge. Jedan etiopski trener za lokalne medije izjavio je da atletika nije izgubila samo veliku sportašicu, "već i uzor mladim djevojkama u zemlji". Brojni trkači iz Afrike i Europe na društvenim su mrežama izrazili sućut, nazivajući je "inspiracijom" i "izvanrednom borkinjom".